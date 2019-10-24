勵馨調查：四成多元性別者曾遭霸凌 近七成在校園

2019-10-24 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ／台北即時報導



立法院教育及文化委員會今舉行性別平等教育施行細則草案公聽會，勵馨基金會執行長紀惠容發表勵馨基金會執行的「多元性別之性別暴力調查」結果，她指出四成多元性別者曾遭性別暴力，最常遭暴力的地點是學校。紀惠容說，我們對性別認識不足，才會讓暴力現象頻傳。

該份網路問卷回收2932份，多元性別族群占2299份。從這2299份分析，結果顯示多元性別族群遭暴力的情況頻繁，960人表示曾有性別暴力經驗，占四成二，最常見的暴力方式是霸凌（91%）。最常受到暴力的地方是校園（69%）、家庭（41%）和職場（22%）。

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從受暴身分和生命階段來看，身分為學校學生的比率高達六成六，受訪者在國中階段（67%）最常受到暴力，其次是國小（50%）和高中職（47%）。

調查也指出，暴力對受暴者的傷害面向以心理層面最高，占八成七，其次是自我的價值、認同、自尊（81%）、人際關係（54%）。調查另也顯示，他們最常求助的對象是朋友（42%），較少人求助老師或心理諮商。問到未求助的原因，三成表示「覺得求助也沒有幫助」。