親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

遷台70年7任總統！小蔣最有貢獻 這位總統和阿扁吊車尾

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

草莓無論中英文都叫「莓」事實上竟然是一場誤會？

2019-10-25 15:36聯合新聞網 食力Foodnext

【撰文＝黃欣培】

分享

你知道大家都愛吃的草莓其實並不是「漿果（berry）」嗎？我們常認為草莓、覆盆莓這些水果是berry的一種，但是在科學的分類上其實並不是如此。Strawberry（草莓）不是berry（莓），到底什麼才是berry？

註：一般我們將berry稱為「莓果」，但植物學的正式名稱其實是將berry稱為「漿果」。

為什麼草莓不是漿果！？

首先從「漿果」來說起，從植物學的定義來看，漿果是從單一個子房（ovary）所發育而成的果實，有3個不同的肉質層（fleshy layers）：外果皮（exocarp）、中果皮（mesocarp）、內果皮（endocarp），內果皮在最內層且含有種籽。

依照漿果的定義，葡萄、番茄、奇異果、芭樂、香蕉等等，其實都屬於漿果的一種。舉例來說，葡萄的外皮是外果皮、中間的果肉是中果皮、內層含有種籽的果凍狀內部構造則是內果皮。

「漿果（berry）」屬於「單果（simple）」，是由單一個子房的花發育而成的...
「漿果（berry）」屬於「單果（simple）」，是由單一個子房的花發育而成的果實。而「聚合果（aggregate fruit）」是由多個子房發育而成的果實。「多花果（multiple fruit）」是整個花序上每朵花都發育成果實，且果實聚集形成多花果，例如鳳梨。（圖片來源：backyardnature.net）
分享

那草莓呢？草莓其實是由有多個雌蕊的花發育而來的，其中雌蕊的每個子房都發育成一顆小果實，因此草莓表面一點一點的東西實際上就是它的果實，而我們在吃的草莓果肉，實際上並不是果實，而是由花托發育而成的。所以從植物學的定義來說，草莓不是漿果，而是屬於「聚合果（aggregate fruit）」。除此之外，覆盆莓、黑莓也是屬於聚合果的一種。

分享

既然不是berry 幹嘛叫做straberry呢？

為什麼草莓、覆盆莓、黑莓等都不屬於漿果類，卻為什麼會有這樣命名的衝突出現？美國加州大學戴維斯分校植物學系教授Judy Jernstedt表示，這是因為在植物學家在歸納出「漿果」確切定義的時候，人們在數千年以前就將這些水果稱為漿果了，才會造就現在這樣美麗的誤會。

儘管現在植物學上對於果實有許多分類，例如漿果、聚合果、核果（如桃子）、瘦果（如蒲公英）、莢果（如豌豆）等等，但其實大多數的人都不認識。且這些水果的名稱在植物學家提出正式的分類時，就已經有數千年的歷史，這也是因此造成Straberry不是berry、香蕉不叫berry的原因！

【延伸閱讀】

台灣在地水果質優量豐！專家帶你一一拆解水果秘密！

奇異果、鳳梨果乾也能帶皮吃？顛覆你對水果乾的想像！

何必捨近求遠？本土芭樂抗自由基能力超越眾多水果

【參考資料】

植物知多少內容

香蕉鳳梨
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

入秋首波鋒面再等等 下周二雨勢明顯高溫剩24度

2019-10-25 16:23

媽祖指示南方尋醫 婦女治癒頸脊椎宿疾

2019-10-25 15:55

診所只替幼兒打半支流感疫苗？ 疾管署確認無此事

2019-10-25 11:54

桃機地安事件半數中油惹禍 中油：已懲處、強化訓練

2019-10-25 11:34

台鐵有親子車廂…為何不能有寵物友善車廂？月底討論

2019-10-25 11:31

近三年暑假全球前十最想來台觀光的旅客 香港排第一

2019-10-25 11:28

食出人生味 日本國寶級料理家飲世之道

2019-10-25 09:10

打個噴嚏就骨折  醫：年逾50歲檢測骨質密度預防很重要

2019-10-24 11:37

隆乳填充物恐罹罕見癌症 FDA：警語應更強烈更詳細

2019-10-25 15:35

遊覽車例假日遊清境不再怕怕 公路總局同意假日放行

2019-10-25 15:24

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

2019-10-25 14:46

進口雜糧便宜 國產銷售陷困境

2019-10-25 14:23

冷還有更冷 低溫特報分級黃、澄、紅燈示警

2019-10-25 14:22

中油未照SOP 桃機再爆地安事件

2019-10-25 14:20

國旅秋冬遊加碼泡湯優惠 確定11月1日上路

2019-10-25 14:20

台鐵設置寵物友善車廂？政院月底討論

2019-10-25 14:19

長者生病更要動一動 國健署推提早介入復健計畫

2019-10-25 14:16

細菌也有「金鐘罩」？生物膜造成傷口不癒合 醫籲留意

2019-10-25 14:10

美中貿易談判順利 預估下周汽油凍漲、柴油漲1角

2019-10-25 13:27

三總成立國內首座微量元素研究中心 首瞄準三大研究

2019-10-25 13:00

病態性肥胖致中風 切胃減重半年瘦46公斤

2019-10-25 12:26

國產雜糧要賣得動 專家建議政府可以這麼做

2019-10-25 12:01

第一次約會可以吃滷肉飯嗎？他發問掀網正反激辯

2019-10-25 12:00

用國產雜糧當原料 食品業者說唯一理由是「愛台灣」

2019-10-25 11:58

避免病後更衰弱 國健署推動醫院及早介入長者復健

2019-10-25 11:24

大腸癌化療後失眠加重 中醫調理助好眠

2019-10-25 11:14

從萬聖節玩到元宵節 2020台灣燈會拚史上最長

2019-10-25 11:14

不同的冷 氣象局低溫特報將分黃、橙、紅3分級

2019-10-25 09:29

獨／又是中油！未依SOP致虎航漏油 桃機地安事件爆表

2019-10-25 08:05

吳德榮：下周南海有颱風跡象 模擬多往越南

2019-10-25 07:59

北部東北部今雲多偶飄雨 低溫19度要防寒

2019-10-25 04:57

雲嘉南高屏空品連三天「橘警」 留意瞬間紅害

2019-10-25 04:57

300場科普活動免費玩到飽 中研院Open House明登場

2019-10-25 04:12

不只雲頂天花… 桃機3航廈設計全面檢討

2019-10-25 00:29

士林夜市價目透明化 限2周改善

2019-10-25 00:29

你有肌少症嗎？ 快量小腿圍

2019-10-25 00:29

違反食物外送指引 最高罰30萬

2019-10-25 00:29

健康你我他／電動按摩椅 滿滿女兒孝心

2019-10-25 00:10

照顧配偶 女性健康易連帶變差

2019-10-25 00:10
看更多

熱門文章

英國貨車驚現39屍案 證實都為中國人

2019-10-24 18:09

為何日本人不愛穿牛仔褲？ 澀谷年輕人曝3大原因超中肯

2019-10-24 19:38

謝震武謝祖武傻傻分不清？「韓粉」出征鬧笑話

2019-10-25 11:31

英國貨櫃39屍案 駕駛也很驚「平常載的是餅乾和蘑菇」

2019-10-24 22:10

徐國勇不夠看！蔡政府耍官威排名…NO.1是他

2019-10-25 08:00

英國貨櫃屍案 陸籍死者31男8女可能是凍死

2019-10-24 21:01

黃金變綠綠的？「國家金脈」揭祕 放久只有3種變化...

2019-10-25 09:00

嚇傻！他與長者擦撞被求償1100萬 網友安撫：台灣人習慣

2019-10-24 17:19

陳同佳案中有魔鬼 蘇貞昌「哼」一聲掉頭走

2019-10-25 09:39

王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

2019-10-25 12:33

向川普施壓低頭 南韓宣布放棄WTO開發中國家地位

2019-10-25 08:15

法界批陳同佳案：跟港府鬥法 蔡政府沒做功課

2019-10-25 00:25

韓國瑜屢失言 謝震武引「8字古語」痛批10分鐘

2019-10-25 10:31

錢放銀行會死無葬身之地！謝金河：投資人必須更用功

2019-10-24 18:00

台東墓地出土驚人發現 祖先頭蓋銅鍋揭露不凡地位

2019-10-25 09:50

台灣警察靠這招找手機 德國人都感到驚訝

2019-10-24 18:17

演很大！桃市中學生用Line假冒老師 詐家長2萬零用錢

2019-10-25 13:10

飆車撞死3人 母借300萬賠償換得原諒

2019-10-25 00:17

NBA／快艇全員轟141分 勇士柯瑞拚命仍吞慘敗

2019-10-25 13:18

美副總統潘斯演說再批陸 呼籲國際社會與台交往

2019-10-25 01:11

MLB／吉拉迪落腳費城人 洋基總管：幸沒來美東

2019-10-25 06:50

回擊李佳芬「貪婪的妻子」說 陳致中抨李「夫人干政」

2019-10-25 12:03

NBA／回應喬丹評論 柯瑞：自己還有很多需要證明

2019-10-24 17:30

英國貨櫃藏39屍全是大陸人 疑遭活活凍死

2019-10-24 23:54

火好大！南庄3層樓鐵皮餐廳燃燒坍陷 初步排除有人受困

2019-10-24 17:36

英國貨櫃屍案太複雜 拖車頭貨櫃駕駛老闆全都不同國

2019-10-24 22:33

NBA／隊友挺身退火箭 MVP字母哥犯滿仍雙贏

2019-10-25 11:10

法國羽賽／戴資穎輕鬆進8強 再戰辛德胡拚止敗

2019-10-25 09:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top