草莓無論中英文都叫「莓」事實上竟然是一場誤會？

2019-10-25 15:36 聯合新聞網 食力Foodnext



【撰文＝黃欣培】

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你知道大家都愛吃的草莓其實並不是「漿果（berry）」嗎？我們常認為草莓、覆盆莓這些水果是berry的一種，但是在科學的分類上其實並不是如此。Strawberry（草莓）不是berry（莓），到底什麼才是berry？

註：一般我們將berry稱為「莓果」，但植物學的正式名稱其實是將berry稱為「漿果」。

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為什麼草莓不是漿果！？

首先從「漿果」來說起，從植物學的定義來看，漿果是從單一個子房（ovary）所發育而成的果實，有3個不同的肉質層（fleshy layers）：外果皮（exocarp）、中果皮（mesocarp）、內果皮（endocarp），內果皮在最內層且含有種籽。

依照漿果的定義，葡萄、番茄、奇異果、芭樂、香蕉等等，其實都屬於漿果的一種。舉例來說，葡萄的外皮是外果皮、中間的果肉是中果皮、內層含有種籽的果凍狀內部構造則是內果皮。

「漿果（berry）」屬於「單果（simple）」，是由單一個子房的花發育而成的果實。而「聚合果（aggregate fruit）」是由多個子房發育而成的果實。「多花果（multiple fruit）」是整個花序上每朵花都發育成果實，且果實聚集形成多花果，例如鳳梨。（圖片來源：backyardnature.net） 分享 facebook

那草莓呢？草莓其實是由有多個雌蕊的花發育而來的，其中雌蕊的每個子房都發育成一顆小果實，因此草莓表面一點一點的東西實際上就是它的果實，而我們在吃的草莓果肉，實際上並不是果實，而是由花托發育而成的。所以從植物學的定義來說，草莓不是漿果，而是屬於「聚合果（aggregate fruit）」。除此之外，覆盆莓、黑莓也是屬於聚合果的一種。

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既然不是berry 幹嘛叫做straberry呢？

為什麼草莓、覆盆莓、黑莓等都不屬於漿果類，卻為什麼會有這樣命名的衝突出現？美國加州大學戴維斯分校植物學系教授Judy Jernstedt表示，這是因為在植物學家在歸納出「漿果」確切定義的時候，人們在數千年以前就將這些水果稱為漿果了，才會造就現在這樣美麗的誤會。

儘管現在植物學上對於果實有許多分類，例如漿果、聚合果、核果（如桃子）、瘦果（如蒲公英）、莢果（如豌豆）等等，但其實大多數的人都不認識。且這些水果的名稱在植物學家提出正式的分類時，就已經有數千年的歷史，這也是因此造成Straberry不是berry、香蕉不叫berry的原因！

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【參考資料】

●植物知多少內容