逾2.1萬名Airbnb旅客 在彩虹周造訪台北

2019-10-24 10:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



台灣10月的同志驕傲月到來，經歷今年5月17日立法院三讀通過，台灣領先全亞洲，開放同性婚姻合法化。全球領先多元旅宿平台Airbnb邀請全球旅客在這具有歷史紀念意義的台灣同婚元年，來台一同參與第17屆「台灣同志遊行 (Taiwan LGBT Pride)」，並與同志友善房東與在地達人共同推出《Airbnb房東彩虹旅遊導覽》囊括大台北地區各式同志友善與歷史文化特色的景點與精選房源，推薦給到訪台北的本地旅客以及來自全球的世界旅人。

適逢今年台灣領先全亞洲，率先宣布同性婚姻合法化，將於10月26日舉辦的台灣同志遊行預計將吸引更多國際旅客來台參與。根據Airbnb內部統計，截至22日為止，大台北地區在遊行前後三日的彩虹周期間，訂房人數已超過2萬1,000人次，並隨著遊行日期接近持續增加中，2019年度的彩虹旅遊商機，可望創下新高。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

隨著今年度的遊行路線改變，往東區延伸，Airbnb房客在彩虹周的訂房也由過去集中在萬華、中正區的現象，轉往大安與信義區移動，平均訂房天數也由去年的3天，延長為今年的4天。將有超過68個國家與地區的旅客來台參與盛會，而彩虹周造訪大台北地區的十大客源地依序為：台灣、馬來西亞、新加坡、香港、美國、菲律賓、韓國、泰國、中國大陸與日本。

Airbnb台灣、香港暨東南亞區總經理Mike Orgill表示：「台灣熱情且包容多元的待客之道，與Airbnb普天之下、皆有所屬的宗旨不謀而合，Airbnb也將持續利用各種形式，向世界旅客推廣台灣觀光的獨特之處。」

而為了歡慶同志驕傲月，向來提倡多元、包容旅行精神的Airbnb，今年特別邀請熱情的台灣Airbnb房東與用戶社群推薦大台北地區特色景點，並彙整推出《Airbnb房東彩虹旅遊導覽》，向旅客推薦台北別具紀念意義的性別平權及藝文景點。

Airbnb社群推薦旅客在參加台灣同志遊行並感受歡樂氣氛之餘，記得規劃時間造訪大台北地區許多與性別平權有關的重要景點。亞洲第一對登記合法的新婚夫夫「小銘小玄」就推薦來台旅客前往「西門紅樓」。身為台灣保存最古老完整的三級古蹟，在日間是必訪的歷史特色景點；到了夜晚，紅樓周遭廣場則會搖身一變成為同志族群的熱門聚集地。而台灣最大的客製化境內旅行社MyTaiwanTour（飛亞旅行社），除了推出特色遊程，還進一步提供私藏景點，邀請來到台灣的同志旅客們，造訪全球唯一的同姓姻緣廟宇－「兔兒神殿」，向神明訴說他們的戀愛煩惱，祈求感情美滿。另外，也推薦遊客造訪各大變裝皇后秀，讓台灣越來越精彩的變裝皇后表演驚艷外國遊客。