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「兩塊雞排而已，拿去」店家誤會沒付錢 女客受辱氣哭

Apple耳機丟洗衣機滾半年沒壞 網曝AirPods下場

2019-10-24 10:24聯合新聞網 綜合報導

一位女網友將自己的耳機丟入洗衣機洗了2次，卻發現耳機還能繼續使用。圖擷自臉書社團...
一位女網友將自己的耳機丟入洗衣機洗了2次，卻發現耳機還能繼續使用。圖擷自臉書社團「爆怨公社」
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有些人習慣將耳機放在口袋中，但在洗衣褲前不先檢查口袋的話，耳機恐怕會因為進水和攪動而損壞。有位女網友在網上PO文，表示自己失蹤很久的耳機，怎麼找都找不到，但近期終於在洗衣機的滾筒裡找到，結果還是可以繼續使用，而許多網友則紛紛分享各種3C產品丟進洗衣機後的下場。

原PO於20日在臉書社團「爆怨公社發文，她表示自己的Apple有線耳機已經失蹤3到6個月，在當天剛洗完衣服後，終於在洗衣機的滾筒找到了，而在失蹤的這段期間，耳機已經被洗衣機洗了2次，由於原PO之前有耳機被雨淋濕壞掉的經驗，所以不抱太大期待，結果發現耳機竟然還是可以繼續使用，讓她不禁讚嘆「Apple耳機跟手機一樣耐操」。

而許多網友也紛紛回應，有人表示耳機沒有通電所以不怕水，「耳機可以的 沒通電只是條電線XD」、「通電的時候濕掉才會掛」、「耳機沒電源。只有訊號，不怕水，乾了就好了。」，而也有許多網友分享類似的經驗，「我的apple有線耳機洗過兩次目前也都正常使用中。」、「我的akg耳機也是被我洗了N次，用了七八年還是勇健！」、「以前隨身碟放口袋也是這樣，拿起來放一星期給他乾還能用到現在。」

更有網友分享Apple藍芽耳機AirPods洗後的下場，「我的air pod洗完之後，曬乾一樣功能正常。」、「Airpods很耐用，我妹的洗衣機洗過現在依然健在，於是我也去買了一個。」、「我的AirPodsㄧ耳掉到馬桶裡，幸好沒壞掉。」、「昨天洗airpods結果壞掉了。」、「我的airpods被洗一輪還曬了2、3天，一樣頭好壯壯哈哈哈。」

爆怨公社AirPodsApple耳機
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