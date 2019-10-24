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新版第三航廈 桃機下午向交通部報告重點曝光

2019-10-24 09:56聯合報 記者曹悅華董俞佳／台北即時報導

第三航廈歷經三度流標，交通部長林佳龍指示桃園機場公司全面檢討，上周五桃機已向林佳龍初次報告第三航廈變更內容，今天下午2時將再次向交通部常務次長祁文中報告相關進度。

桃機董事長王明德說，上周有向部長提到，與設計團隊達成共識要簡化屋頂造型，波浪設計改平頂，取消大片玻璃天窗，原先13萬朵的雲頂天花只保留室內9萬朵，取消室外的四萬朵，降低工程難度，吸引廠商投標。

王明德說，上周同時向部長提到，每年約增加兩百萬旅次，考量到營運需求，計畫先做北邊登機廊廳，以抒解壓力。不過當時交通部有提出質疑，分主體建築跟北邊登機廊廳兩個工程做，是否會造成預算超標。

王明德說，這次就是要向交通部報告，原來預算448億包含土建跟機電，若分開招標，先做北邊登機廊廳，評估後認為不會造成預算超標，會盡全力控制在448億內，請交通部放心。

另有桃機高層透露，此次報告除了檢討硬體問題，也就是簡化主建築及優先做北邊登機廊廳；還會提出軟體的問題，希望向交通部爭取增加人力。這名人士說，以今年過年為例，一天旅次高達16.3萬，雖然可以應付，但那是要在員工加班的情況下，不希望未來旅次持續成長，讓加班成為常態。

對於要先動工的北邊登機廊廳，這名高層說，預估預算控制在70億左右，最快明年5月可以開工，工期約39月，不過一切仍在評估中。

「紓解容量最重要是旅客使用空間，另一個是飛機使用空間。」桃機高層說，目前停機坪不夠是痛點，除了先做北邊廊廳以紓解旅客，還會配合停機坪的增建。

與北邊登機廊廳有關的機坪建置，今年底到明年初預計完成四個，另四個是2021年完成。桃機從2019年底到2021年，總計會完成19個客機坪，包含單雙走道，2022年會再完成六個遠端機坪，讓飛機使用更為彈性。

祁文中說，今天下午舉辦桃機第三航廈督導會議，該會議是因應桃機多次流標後所成立，已經進行多次。他說，根據部長指示，桃機公司必須提出在預期預算以及工期之內，如何完成桃機第三航廈的案子，且不能影響服務水準、安全等功能。

祁文中說，待桃機公司呈報相關報告至交通部之後，若有需要交通部會視狀況提供協助。

桃機今天下午再向交通部報告第三航廈計畫。 圖／桃園機場公司提供
桃機今天下午再向交通部報告第三航廈計畫。 圖／桃園機場公司提供
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桃機建築加班
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