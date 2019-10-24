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氣象局：未來一周天氣大致穩定 小範圍偶有降雨

2019-10-24 09:23聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

中央氣象局表示，未來一周東北風持續影響，各地早晚感受涼冷，中南部日夜溫差大；降雨狀況方面，北部、東北部周五開始到下周日水氣稍多，但降雨量不會增加太多，中南部地區則屬穩定天氣。

氣象局預報員王品翔表示，今天東北風影響，但水氣不多，東北部及北部山區有小範圍降雨，花東偶爾飄點零星雨，其他地區為多雲到晴。

王品翔表示，周五、周六水氣稍增，北部、東北部、花東地區雲量增多，偶爾有些降雨，中南部地區維持多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨的機率，平地則維持穩定天氣。

下周日至下周二方面，王品翔表示，仍是東北風影響的天氣，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區仍是穩定的天氣型態，午後山區仍有短暫陣雨的可能性。

各地溫度方面，各地低溫21至22度，高溫中北部28、29度，南部、東南部30、31度。

其他天氣注意事項方面，氣象局提醒表示，今、明兩天中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，沿海活動請特別注意。

今受東北風影響，但各地水氣不多，天氣大致穩定。圖／氣象局提供
今受東北風影響，但各地水氣不多，天氣大致穩定。圖／氣象局提供
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氣象局預報
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