彭啟明：今節氣為霜降 亞洲冷空氣還在高緯度醞釀

2019-10-24 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



今天（10月24日）剛好是今年二十四節氣中的霜降，秋天的最後一個節氣，下一個就是立冬了。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，下周開始有冷空氣在北美及歐洲發威，明顯降溫，亞洲冷空氣醞釀則還在高緯度，他說，下周可能有較涼冷空氣抵達長江中下游，但對台灣影響還不明顯，會循序漸進的變化。

彭啟明在臉書粉專「天氣達人彭啟明」指出今年第一波北極冷空氣的發威，北半球熱浪告一段落。至於亞洲，他說北方的大陸高壓系統，已經持續在醞釀，下周可能有些較涼空氣抵達長江中下游區域會逐步南下，季節開始轉換，但不是立即的重大改變。

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他說，這幾天仍維持東北風的天氣，不過整體而言較為乾燥，只有迎風面的東北部靠山區仍有局部零星短暫陣雨，不過下半天開始，東北風會略增強一些，持續到這周末。

彭啟明指出，東北部的北北基宜花雲量會增加，下短暫雨機會稍提高，降雨不算多，溫度上仍維持20-28度間。中南部背風面的天氣仍穩定，白天溫度超過30度，早晚低溫約22度，溫差較大一些。要留意空氣品質。

中央氣象局說，周五、周六北部及東半部地區雲量增多，有局部短暫雨，中南部地區維持多雲到晴的天氣，午後南部山區有零星短暫陣雨的機率。