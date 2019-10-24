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吳德榮：下周二鋒面影響 北台灣變天

2019-10-24 07:47聯合報 記者董俞佳／即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，下周二鋒面到，北台灣天氣明顯轉變，氣溫降、有局部雨；不過這是6天後的模擬，時間及影響尚待觀察。

吳德榮表示，今天受東北風影響，水氣少；北台灣及花東為多雲時晴，白天舒適、早晚涼；北海岸、北部山區及東半部山區有零星短暫降雨的機率。中南部晴時多雲、白天微熱、日夜溫差大。午後南部山區有局部零星降雨的機率。今天各地氣溫：北部19至28度、中部20至31度、南部21至32度、東部19至29度。

他指出，明天至下周一東北風影響，水氣持續偏少。不過下周二(29日)鋒面到，北台灣明顯轉變，白天氣溫降、有局部雨；其他地區影響小。下周三(30日)天氣好轉。他強調，由於下周二的鋒面是第6天的模擬，時間及影響程度仍有小幅度的調整，應持續觀察。

至於中颱博羅依，吳德榮說博羅依愈往北海洋熱含量愈低、垂直風切愈大，將持續減弱、變性；全程路徑則都在日本的東南方海面，與陸地有一段距離，日本不受威脅。

中央氣象局表示，今天東北風持續影響但水氣仍舊不多，僅東北部及北部山區有小範圍短暫雨，花東偶零星飄雨，其他地區維持多雲到晴的天氣；各地夜晚至晨間仍深具涼意，氣溫20至22度間，沿海或空曠地區氣溫可能再低一些，白天北部及東半部高溫27、28度，中南部高溫可達30、31度，中南部日夜溫差偏大。

氣象局說，未來一周東北風持續影響，各地早晚涼冷，中南部日夜溫差大；降雨狀況則要視水氣多寡而定。

中央氣象局表示，未來一周東北風持續影響，各地早晚涼冷，中南部日夜溫差大；降雨狀況...
中央氣象局表示，未來一周東北風持續影響，各地早晚涼冷，中南部日夜溫差大；降雨狀況則要視水氣多寡而定。本報資料照片
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吳德榮氣象局
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