手腳指頭有變形小痣 當心黑色素瘤上身

2019-10-23 19:59 中央社 台北23日電



黑色素瘤病人常因太晚就診讓治療相對困難。根據台大醫院臨床數據，約有7成黑色素瘤患者屬肢端小痣。皮膚科醫師廖怡華今天說，當身上出現黑色、會增生的痣，應就醫檢查。

黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而成的癌症，病灶可以長在皮膚任何一處，較常長在腳掌、腳趾或是指甲下方，民眾容易誤以為是一般的痣或是胎記而未留意，容易延誤治療。

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台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華下午在記者會表示，台灣每年新發的黑色素瘤患者約200餘人，約有2成的患者初次診斷就已是第三期，有6%則是第四期，這些病人會有較高的復發率，且多是對疾病意識較為低落的年長者。

廖怡華說，黑色素瘤的治療關鍵是早期發現、用對療法，如果是較為晚期才接受治療，就算接受了手術，晚期的復發率仍高達6成，平均2名患者就有1人可能會復發。

黑色素瘤在皮膚癌中居死亡人數之冠，除因黑色素細胞本身的基因突變機率高、惡性程度高且轉移能力強，也讓治療相對困難。

廖怡華說，根據台大臨床經驗分析，有7成黑色素瘤患者都屬肢端小痣型患者，患部出現在腳趾、腳跟、手指、手掌或指甲等地方。

如果身上有痣，廖怡華建議，可以從5個部分觀察是否需盡快就診，包含痣的形狀不對稱、邊緣不光滑、顏色不均有異色、直徑大於0.5公分、外觀變大或變化等。

當黑色素瘤進入晚期階段，治療選項有限，林口長庚醫院腫瘤科主任張文震說，有特定基因型別的患者可選擇標靶藥物，但有超過8成患者沒有特殊基因，只能選擇介白素、干擾素為主的治療，但副作用較強。

張文震表示，2018年諾貝爾獎頒發給促成免疫檢查點抑制劑抗PD-1單株抗體的研究者，為黑色素瘤患者燃起一線生機，可望降低復發或死亡機率。