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降血壓藥怎麼吃 研究：睡前吃最好

2019-10-23 19:02台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

降血壓藥多半不會建議服用時間，只要病患有天天服用即可，但最新研究顯示，睡前吃最能達到效果！西班牙維戈大學的團隊在針對受試者進行長達10年的追蹤分析後發現，睡前服用降血壓藥，相較於起床服用藥物的病患，能減少45%罹患心血管疾病的機率。

根據《每日科學新聞》報導，這項研究由西班牙維戈大學生物工程與時間生物學實驗室主任赫米達教授所主持。為了探討服用藥物時間是否會對療效有影響，該團隊於2008年至2018年間，招募了患有高血壓的10, 614名男性與8, 470名女性來進行研究。

受試者在研究期間，每年需回診一次並接受24小時動態血壓監測，方便研究人員詳實紀錄他們的血壓。他們也將所有病患隨機分成兩組，一組在睡前服用降血壓藥，另一組則是早上起床才服用。為了控制變數，所有受測者都是正常作息，因此此份研究可能不適用於值夜班的上班族。

《英國廣播公司》指出，該團隊發現，睡前服用藥物的受試者，有近一半的機率可以避免症狀發作。研究者認為，配合生理時鐘，血壓理論上在睡眠時期應該要比白天低。但若血壓仍攀高不下，會大幅增加中風或心臟病的機率。

實際情況也證明，睡前服用藥物的受試者，除了夜間血壓較低外，白天血壓也連帶受影響，平均來說也比起床服用藥物受試者的血壓來得低。赫米達教授表示，現行醫生最常推薦的服藥時間是早上，因為大家誤以為這樣可以降低白天的血壓，但實驗證實，睡前服藥才能協助患者更好地控制自己的血壓。

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