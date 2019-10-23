兩家外送平台違法上路挨罰50萬元 遭勒令歇業

2019-10-23 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



美食外送平台外送員勞動權益、交通安全問題引發各界關注，交通部公路總局15日針對美食外送平台進行安全查核，由於戶戶送、快點外送兩家平台業者皆未完成申請籌設汽車運輸業營業程序，經稽查，卻又仍實際從事外送服務，台北市區監理所與台中區監理所已分別在昨(22)與今(23日)天祭出50萬元罰單，並勒令歇業。

交通部公路總局表示，本月15日起已針對提供食品外送平台服務貨運業者進行安全查核，其中foodpanda、Lalamove、易得汽車（與Uber Eats合作）等6家業者，因未落實外送員行車安全教育訓練、未確實掌握外送員違規情形、未確實掌握車輛投保強制險與定期檢驗等，已按公路法第77條開罰9000元，並限期改善。

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至於戶戶送與快點外送兩家平台業者，因尚未完成申請籌設汽車運輸業營業程序，但經稽查確認，仍實際從事外送服務，台北市區監理所及台中區監理所已分別在這兩天按公路法第77條第2項，處以50萬元罰鍰，吊扣該次非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照4個月，並勒令其歇業。

公路總局強調，後續將持續稽查，並輔導這兩家業者儘速完成籌設取得汽車運輸業營業許可。