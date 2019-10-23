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12強／劉致榮球速短期暴增 王建民直呼「很罕見」

兩家外送平台違法上路挨罰50萬元 遭勒令歇業

2019-10-23 18:55聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

美食外送平台外送員勞動權益、交通安全問題引發各界關注，交通部公路總局15日針對美食外送平台進行安全查核，由於戶戶送、快點外送兩家平台業者皆未完成申請籌設汽車運輸業營業程序，經稽查，卻又仍實際從事外送服務，台北市區監理所與台中區監理所已分別在昨(22)與今(23日)天祭出50萬元罰單，並勒令歇業。

交通部公路總局表示，本月15日起已針對提供食品外送平台服務貨運業者進行安全查核，其中foodpanda、Lalamove、易得汽車（與Uber Eats合作）等6家業者，因未落實外送員行車安全教育訓練、未確實掌握外送員違規情形、未確實掌握車輛投保強制險與定期檢驗等，已按公路法第77條開罰9000元，並限期改善。

至於戶戶送與快點外送兩家平台業者，因尚未完成申請籌設汽車運輸業營業程序，但經稽查確認，仍實際從事外送服務，台北市區監理所及台中區監理所已分別在這兩天按公路法第77條第2項，處以50萬元罰鍰，吊扣該次非法營業車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照4個月，並勒令其歇業。

公路總局強調，後續將持續稽查，並輔導這兩家業者儘速完成籌設取得汽車運輸業營業許可。

公路總局也進一步說明，美食外送平台提供外送服務收受報酬，如本身未具備汽車貨運業資格，且未與其他合法貨運業者合作，就提供收受報酬外送服務，即屬於未經核准營運汽車運輸業，按公路法第77條第2項得按次加重處分，最重可處1500萬罰鍰。

一名男子騎著單車在巴黎街頭幫Deliveroo餐點外送公司宅配外賣。路透
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