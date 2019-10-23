影╱慶建院60週年 北榮大跳快閃舞

2019-10-23 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



台北榮總為慶祝創院六十年，發表了首支快閃舞影片，全體醫護人員一起用熱情活潑的舞蹈，象徵北榮迎向未來新時代。

兒童醫學部遺傳內分泌科主任楊佳鳳表示，她希望翻轉北榮給人嚴肅的感覺，因此籌畫了這次的影片。她表示北榮員工達數千人，在剛開始練習時，參演的人員多半互不熟識，經過長時間的排練，許多跨科部的員工成了好朋友。

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經過二個月辛苦籌畫，並且不斷修正、演練，連平常嚴肅的院長、副院長，以及醫、護、行政、研究人員，甚至是駐衛警、榮光幼稚園小朋友和陽明大學學生都熱情投入參與，完成建院六十年來第一次快閃舞演出。

其中令楊佳鳳印象深刻的是，榮光幼稚園的小朋友，年紀雖然小但表現卻非常專業。某次在彩排時 ，兩兩成組的小朋友，其中一位不小心摔了一跤，但他的搭檔仍然面不改色，帶著笑容、對著空氣完成所有動作。

北榮院長張德明表示，北榮雖然歷史悠久，仍不斷持續求新求變，將會持續展現旺盛的企圖心，帶領台灣醫療往全球頂尖邁進。也希望藉由這支影片，把建院六十年歡欣喜悅的心情與全國民眾共同分享。

幾過長期籌畫，連平常嚴肅的院長、副院長，以及醫、護、行政、研究人員都一同熱情參與。圖／台北榮總提供 分享 facebook