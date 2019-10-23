史上最晚開打流感疫苗 首次11月就有公費藥物可用

2019-10-23 17:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



世界衛生組織今年流感疫苗選株公告時間延後一個月，全球疫苗供應與今年國內公費疫苗開打時間雙雙延後，今年接種日為11月15日。因應史上最晚開打，衛福部疾管署今公布，往年12月才擴大使用對象的公費流感抗病毒藥劑，首次提早一個月、今年11月1日起擴大使用對象。

多數民眾擔心今年流感疫苗延後開打影響疫情，疾管署副署長羅一鈞表示，流感防治防線分為兩種，除接種疫苗，還有抗病毒藥劑，衛福部傳染病防治諮詢會委員9月底舉行會議，考量入秋仍有零星疫情，建議提前備戰，疾管署今依上周疫情數據，逐一電話詢問委員，決定提前開放公費藥劑。

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自11月1日起，有發燒症狀類流感患者，且家人、同事、同班同學有類流感發病者，於全國4千多家合約醫療機構就醫時，無須接受快篩，只要經醫師判斷症狀及病史符合條件者得開立。但因流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，公費用藥治療時機及必要性仍由醫師依病患狀況及臨床專業決定。

羅一鈞表示，這是史上首次提早擴大公費流感藥物使用對象，強調提前開放使用，民眾也無須擔心公費流感藥物擴大使用對象時程會早早結束，仍會開放至明年3月31日。

另公費流感抗病毒藥劑每年儲備量為217萬人份，過去年使用量約為20至40萬人份，去年12月至今年三月流感流行期共使用41萬份，無需憂心藥物不夠用。

疾管署監測資料顯示，國內流感疫情連續四周呈下降趨勢，上周類流感門急診總就診共70258人次，較前一周略降2%，急診就診病例百分比低於流行閾值。