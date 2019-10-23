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歌壇大姐大驚傳中風 醫師：應在黃金一小時內送醫

2019-10-23 17:20聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

醫師表示，民眾若突然出現臉歪嘴斜、手腳無力、口語不清等症狀時，可能是中風的前兆，...
醫師表示，民眾若突然出現臉歪嘴斜、手腳無力、口語不清等症狀時，可能是中風的前兆，應在一小時內黃金時間送醫。 圖／聯合報系資料照片
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台語歌壇大姐大陳盈潔，日前驚傳小中風，表演當天起床時，突然發現講話口齒不清、反應緩慢更傷到喉嚨，經同場主持人化解尷尬後，隨即送醫檢查，確診是脖子後方的血管堵塞導致，所幸在醫師治療下改善，並叮嚀後續保養、復健

神經內科醫師表示，民眾若突然出現臉歪嘴斜、手腳無力、口語不清等症狀時，可能是中風的前兆，應在一小時內黃金時間送醫，並透過電腦斷層掃描等檢查確認，以免病情加重。

書田神經內科主任醫師黃啟訓表示，腦中風分類多，坊間所認為的小中風是指症狀較為輕微，但若以醫學上來說，小中風是指腦部對應部位的微細血管阻塞、或血管阻塞範圍小，但即使症狀較為輕微，不代表傷害就較輕，民眾不可輕忽。

黃啟訓說，中風的前兆得依腦部受損部位而定，如可能出現麻木不適感、口齒不清、講話大舌頭、手腳無力、甚至身體癱瘓等；假如發生在腦前葉位置、或傷害很細微時，也有可能根本不會出現症狀，使患者本身不會察覺。假設出現上述所提的腦神經缺失症狀時，就可能是中風，得在一小時內送急診，透過電腦斷層、抽血等檢查確認，並在三小時內施打血栓溶解劑、抗凝血藥物甚至透過手術治療，使供血恢復正常；後續則應接受復健，以及生活飲食調整。

黃啟訓說，三高患者、糖尿病、抽菸、喝酒等，都是與中風有關的危險因子，應避免菸酒、正常飲食控制，減少中風的發生機會，同時應定期健康檢查，才能預防。

腦中風醫師復健
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