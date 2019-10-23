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愛路跑的仍有3成骨質流失 醫師籲民眾掌握骨齡

2019-10-23 17:03聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高醫附院神經外科主治醫師林志隆分析7年來參加路跑民眾的骨質疏鬆篩檢結果，發現6萬...
高醫附院神經外科主治醫師林志隆分析7年來參加路跑民眾的骨質疏鬆篩檢結果，發現6萬7千多人中，有高達3成已有骨質流失，更有6.59%已骨質疏鬆而不自知。記者蔡容喬／攝影
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高醫體系將於11月10日舉行「保骨健身 遠離肥胖 豬事皆宜」路跑，推動骨質疏鬆防治多年的高醫神經外科主治醫師林志隆表示，自2012年至2018年為參加路跑及周邊民眾進行骨質疏鬆篩檢，發現7年來接受篩檢的6萬7190人中，有31.17%出現骨質流失、6.59%更已有骨質疏鬆，且不少路跑者都不知道自己已有骨質疏鬆。

林志隆說，研究已知運動有助延緩骨質流失，但從路跑者的骨質疏鬆「海篩」，數據很驚人，何況是一般沒有運動、日曬習慣的民眾。他表示，許多骨鬆患者都是等到姿勢不當或跌倒發生骨折，才知道骨質疏鬆找上門，尤其現代人飲食不均衡，少運動、曬太陽，有人30、40歲就已骨質流失，可預見將是骨折高危險群。

骨質疏鬆好發於50歲以上或更年期後的女性，林志隆說，高齡者多少都有骨頭毛病，卻當成自然老化不以為意，他門診有一半是壓迫性骨折要開刀的患者，幾乎都是骨質疏鬆造成，有名61歲女患者，已因骨質疏鬆連續8次發生壓迫性骨折，幾乎每節脊椎都打上骨釘，相當可憐。

林志隆坦言，骨質疏鬆不會好，藥物治療進步不大，只能建立良好生活習慣延緩惡化，降低骨折風險，曾經有80歲阿嬤骨折後原本都不能走了，改變飲食、多運動，慢慢有了起色，他也提醒民眾一定要趁年輕時存骨本，並定期接受骨質疏鬆篩檢，了解自己的骨密度情況。

為能協助骨質疏鬆患者，林志隆團隊7年來自掏腰包，請衛教師和志工來為患者做衛教；最近也研發了衛教APP，正在申請專利，幫助病人紀錄每天吃的東西和運動習慣，還會告知有沒有達標，如運作順利，將提供給國健署全面推動。

林志隆說，台灣脊椎骨折者，一年內再發生率高達4分之1，很多醫師都不願花時間幫骨質疏鬆患者做衛教講，只能另外請衛教師來一個個講，幾年來發現，透過衛教還可以「一次救三代」，有50歲女兒陪80歲媽媽來聽，下次就來做骨鬆檢查，還會回去要20多歲的孩子少喝汽水。

高醫附院神經外科主治醫師林志隆分析7年來參加路跑民眾的骨質疏鬆篩檢結果，發現6萬...
高醫附院神經外科主治醫師林志隆分析7年來參加路跑民眾的骨質疏鬆篩檢結果，發現6萬7千多人中，有高達3成已有骨質流失，更有6.59%已骨質疏鬆而不自知。記者蔡容喬／攝影
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骨質疏鬆壓迫性骨折患者
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