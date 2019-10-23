睽違十年再任拒菸大使 蔡依林驚訝電子煙沒戒菸功能

2019-10-23 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



藝人蔡依林睽違十年再度化身拒菸大使，她今天在拒菸記者會說，過去身邊朋友都告訴她，電子煙可輔助戒菸，直到拍攝廣告前做功課才發現，原來電子菸是無法用來戒菸的，不僅立刻傳訊息告知好友正確觀念，更在臉書上貼文提醒，電子煙比傳統菸還毒，引發熱烈留言，貫徹拒菸大使職責。

衛生福利部國民健康署、教育部國民及學前教育署與董氏基金會聯手，邀請蔡依林帶頭呼籲「我拒菸，我驕傲，紙菸、電子煙等所有菸品都Get Out！」，並推出系列文宣、宣導短片前進4000多所校園。蔡依林說，雖然有點不好意思，但現在去KTV唱歌，還可以看到10年前參與的無菸環境宣導。

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蔡依林說，最近知道美國爆發電子煙嚴重肺傷害，台灣也正在面臨可怕的威脅，以前大家知道菸很臭，會帶來二手菸、三手菸的危害，但現在竟有不臭的新興菸品，容易讓人誤以為它無害。新興菸品是菸草公司為了開發客源的新花樣，向年輕族群喊話「新興菸品不等於時尚、流行。」

蔡依林以拒菸大使身份呼籲，不論是傳統菸或新興菸品，都含有尼古丁會成癮、有致癌物對身體健康有危害、有二手菸及三手菸會影響別人，電子煙更有爆炸危險。不論紙菸、水菸、雪茄菸、電子煙、加熱菸都會對人體造成危害，拒絕所有菸品才能真正遠離菸害。

董氏基金會執行長姚思遠表示，美國目前死亡人數已達到33人，各州通報肺傷害已經破千，達到1500人。美國2010年「開放成人選擇、禁止青少年使用」的電子煙政策執行後，2019年全美已經有500萬名青少年深陷電子煙害中。盼立法部門配合，不要讓台灣重蹈覆轍，絕不可開放後患無窮的新興菸品。

我國能管制新興菸品的「菸害防制法修正草案」已在立法院卡了將近一年半的時間，國健署菸害防制組長羅素英表示，這次立法院會期優先法案是預算，只能遵守立法院的排程順序。目前各縣市陸續研擬自治條例，彌補修法空窗期。同時正建立通報機制，掌握我國電子煙肺傷害案例。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康