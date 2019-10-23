108年國家防災日聯合防災中心演練 台北車站舉行

2019-10-23 16:56 攝影中心 記者 攝影中心 記者 林俊良 ／台北即時報導



台北車站舉行108年國家防災日聯合防災中心演練 ，下午在台北車站舉行，本次演練議題包括，聯合防災中心設備驗證演練以及人為實境破壞演練，項目為「未爆彈演練」、「毒化物演練」整合台北車站特定區域成員及地方政府消防、警察、醫療等救災單位，及國軍支援 以模擬實境及發揮聯合防災中心功能為主軸進行演練。