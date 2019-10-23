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108年國家防災日聯合防災中心演練 台北車站舉行

2019-10-23 16:56攝影中心 記者林俊良／台北即時報導

台北車站舉行108年國家防災日聯合防災中心演練 ，下午在台北車站舉行，本次演練議題包括，聯合防災中心設備驗證演練以及人為實境破壞演練，項目為「未爆彈演練」、「毒化物演練」整合台北車站特定區域成員及地方政府消防、警察、醫療等救災單位，及國軍支援 以模擬實境及發揮聯合防災中心功能為主軸進行演練。

交通部政務次長黃玉霖及台北市長柯文哲到場共同參予視察防災演練。

台北車站舉行108年國家防災日聯合防災中心演練 ，下午在台北車站舉行 ，交通部政...
台北車站舉行108年國家防災日聯合防災中心演練 ，下午在台北車站舉行 ，交通部政務次長黃玉霖（左五）及台北市長柯文哲（左三）到場共同參予視察防災演練。記者林俊良／攝影
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本次演練議題包括，聯合防災中心設備驗證演練 以及人為實境破壞演練，項目為「未爆彈...
本次演練議題包括，聯合防災中心設備驗證演練 以及人為實境破壞演練，項目為「未爆彈演練」、「毒化物演練」。記者林俊良／攝影
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本次演練議題包括，聯合防災中心設備驗證演練 以及人為實境破壞演練，項目為「未爆彈...
本次演練議題包括，聯合防災中心設備驗證演練 以及人為實境破壞演練，項目為「未爆彈演練」、「毒化物演練」。記者林俊良／攝影
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台北車站警察國軍
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