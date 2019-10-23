點滴器材傳不良品 食藥署限期回收

2019-10-23 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



病人吊點滴使用的「『史密斯』內植用輸液系統」，因發現其產品有被堵塞或阻塞的針頭，通知國內廠商進行回收。食藥署表示，目前國內未接獲不良品，廠商皆已依照原廠通知停用並展開自主性回收。

食藥署醫粧組簡任技正錢嘉宏表示，日前監控國外監控報告發現包含「『史密斯』新式內植用輸液管灌注針」、「『史密斯』內植用輸液管」及「『史密斯』強力耐高壓內植用靜脈輸液系統」於2018年6月11日到2019年2月21日期間所生產產品，可能包含被堵塞或阻塞的針頭。

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錢嘉宏表示，食藥署9月接獲報告時便已通知代理商，並已展開回收作業。目前相關批號產品1531個，流入23家。錢嘉宏說，由於受影響批號不多，且替代性產品多，因不至於造成醫療端的影響。

除了「『史密斯』內植用輸液系統」外，病人吊點滴異常使用的灌注袋亦發出不品回收警訊。「『百特』靜脈營養術灌注袋」亦接獲原廠通知，部分批號的產品出現接頭不密合的問題，可能導致藥液滲漏，進而造成病人血液感染或空氣栓塞。但錢嘉宏說，目前國內並無傳出不良品通報，相關批號產品約有7.3萬袋，共流入34家醫療院所，皆已啟動回收。