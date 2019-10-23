延長外籍看護工工作期限？勞動部：移工轉移民才是正辦

2019-10-23 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ／台北即時報導



依「就業服務法」第52條規定，外籍家庭看護工在台工作最長年限為14年，有立委分別提案修法延長年限至15年、20年、23年，勞動部今表示，延長工作年限無法根本解決缺工問題，且過度依賴外籍看護工，不利建立長照體系，再者，國發會已規畫「新經濟移民法」草案，若讓移工轉為移民，才真正兼顧留用優質勞動力和保障移工權益。

立委邱志偉、徐志榮、廖國棟提案連署修正就服法，延長外籍家庭看護工工作期限，其中邱志偉提案雇主可再申請展延聘外籍看護工3年、最多3次(9年)；徐志榮則提案延長1年；廖國棟提案再延長6年。

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徐志榮說，不少外籍家庭看護工跟被照顧者長年培養出信賴關係，當看護工工作屆滿14年返國，被照顧者還須另尋看護，他提案延長1年，是希望至少對這5千多個家庭減少衝擊，多1年算1年，減輕家庭照護負擔。

勞動部次長林明裕指出，目前外籍家庭看護工經評估達60點者，在台工作年限可從原本的12年延長到14年，統計至今年7月底的數據顯示，目前在台的外籍看護工有24萬1074人，其中工作年限延長到14年的有5023人。