預防黑色素瘤 謹記「ABCDE」口訣

2019-10-23 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



黑色素瘤為皮膚癌死亡人數之冠，除了因為該癌細胞極其惡性，也因疾病意識不足，導致有將近4成患者初診即為第三期或第四期。醫師表示，謹記「ABCDE」的自我檢測方式，可以早期發現早期治療。

黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而成的癌症，病灶可能長在皮膚的任何一處，最常見的是長在腳掌、手掌或是指甲邊緣。但一般人往往以為是一般的痣或是胎記而未留意，因此延誤治療時間。

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台大醫院皮膚部主治醫師廖怡華便表示，由於黑色素瘤不太會感到疼痛，加上許多患者因為未曾留意自己的足底或是手掌，因此到診時都已經是癌症晚期。她表示曾有一位50幾歲的老先生，腳底和大腿都已經像「滿天星」長滿黑色的點，就診時已經轉移到淋巴結。

廖怡華表示，可以利用「ABCDE」的自我檢測方式來留意自己的身體狀況。她解釋，看到黑點左右不對稱（A，Asymmetry）、邊緣不規則（B，Border）、顏色不均勻（C，Color）、黑點直徑大於6mm（D，Diameter）和黑痣在短時間內變大、變凸或潰瘍流血（E，Evolution）時，就要盡快找皮膚專科醫師就診，並視情況做切片檢查，早期發現早期治療。