墾丁不只陽光和沙灘 生態監測玩法玩不膩
2019-10-23 14:48
聯合報 記者潘欣中
／屏東即時報導
屏東墾丁給人的印象多停留在「陽光、沙灘、比基尼」，為打破「走馬看花」的旅遊模式，屏東縣政府除了聯手在地觀光旅遊業者營造「接地氣」的慢遊型態，規畫適合不同客層的套裝遊程，同時導入社區生態旅遊的環境監測，讓大小遊客在體驗環境監測的寓教於樂過程中，探索並發現大自然的奧妙，給人處處有驚奇的喜悅和收穫，讓人玩不腻。
縣府交通旅遊處日前選在墾丁社頂自然公園辦「恆春小鎮漫遊行-小小監測員體驗營」，以推廣屏東恆春的美，打破過往對恆春小鎮的印象，恆春古城不僅風景優美，更孕育豐富的生態資源，生態維護也完善，希望藉由和生態旅遊社區的合作，打造全新的觀光之旅，讓年輕、親子、熟齡等不同客群，都能體驗兼具知性和感性的新遊旅程，怎麼玩都不會腻。
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墾丁國家公園區內有200多種蝴蝶，全區為高位珊瑚礁地形的社頂公園，遍佈草生地、珊瑚礁裂穀及石灰岩洞穴，除了豐富的蜜源植物供應蝴蝶成蟲吸食，還有茂盛的幼蟲食草，蝶類有近百種；墾丁社頂導覽解說員蔡正榮說，社區12年前展開環境監測工作，蝴蝶是其中一項，藉由定期監測記錄，提供經營管理的墾管處參考，有其必要性。
他說，蝴蝶生態監測，要先了解蝴蝶種類、習性和食草，監測體驗營活動可提倡生態與健康觀念，透過活動，父母帶著孩子共同體驗，不僅創造親子之間美好回憶，也能激起孩子對生態的興趣及觀念，讓孩子參與和以行動付出，產生認同感及歸屬感，有別於「走馬看花」的旅遊模式；另有梅花鹿、毛柿林等監測，每種監測都藏有驚奇，讓人玩不膩。
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