影／監測石虎相機遭竊 農業處：這是有針對性的

2019-10-23 14:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ／苗栗即時報導



苗栗縣是石虎保育重要棲地，苗栗縣政府委託研究團隊作石虎相關調查，在苗29線架設監測石虎的紅外線照相機，共有19台，上周發現有15台遭竊。苗縣議員余文忠、張志宇、楊明燁、韓茂賢等議員，今上午到失竊現場會勘。研究團隊人員說，遭竊的相機都是架設在箱涵與箱涵周邊。農業處指出，這是有針對性的竊盜。

苗栗縣警局竹南分局指出，全案報請檢察官指揮偵辦。由於失竊地點在苗栗縣多處，加上失竊時間點不確定，研究團隊人員一個月去巡一次，須過濾相關監視器的時間會較長，且剛好遭失竊路段都是沒有監視器路段，要擴大調閱周邊監視器，警方也請農業處提供相關設置地點，警方在附近加強巡邏。

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苗縣議員余文忠、張志宇、楊明燁、韓茂賢、徐功凡與張顧礫等議員，今上午到苗29線現場會勘，了解監測石虎的紅外線照相機遭竊的情形，與警方目前偵辦進度。

議員們在農業處長陳錦俊、自然生態保育科長張葦解說下，了解監測石虎的紅外線相機架設的情形，張葦說，遭竊的紅外線照相機共38台，縣府的20台、特生中心有18台，監測的照相機機型中，簡訊相機（可以即時回傳拍攝相片）都沒有遭竊，竊嫌對於相關相機有一定程度了解，未來簡訊相機也會列為主要採購的方向。

研究團隊人員說，苗29線總共架設19台，有15台遭竊，偷的位置都是架設在箱涵與箱涵周邊。設置相機監測，主要是了解石虎利用道路周邊箱涵使用的情形，使用的情形有助於日後做道路後續改善的建議，相機遭竊，少了這一個月監測資料。