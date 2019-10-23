高鐵延宜蘭初步評估可行 宜縣府：樂觀其成

2019-10-23 14:15 中央社 宜蘭縣23日電



宜蘭縣政府秘書長林茂盛今天說，若高鐵延伸到宜蘭，除能紓解國5車流，也能促進地方觀光產業發展，縣府樂觀其成。本報資料照片 分享 facebook

交通部初步評估高鐵延伸宜蘭可行。宜蘭縣政府秘書長林茂盛今天說，若高鐵延伸到宜蘭，除能紓解國5車流，也能促進地方觀光產業發展，縣府樂觀其成。

林茂盛上午表示，若高鐵確定可以延伸到宜蘭，除了可以縮短台北與宜蘭之間的交通時間，也可同步紓解國道5號假日壅塞車流，促進宜蘭觀光相關產業發展，縣府樂觀其成，期待中央加速核定這個方案，並把規畫、建設與通車期程確定，讓宜蘭各界了解因應。

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林姓民宿業者說，如果宜蘭地區相關景點之間的交通接駁沒有做好的話，就算高鐵延伸到宜蘭也沒辦法解決國5塞車問題，再加上蘇花改將在明年初全線通車，屆時宜蘭更將變成過路景點，一日遊現象將更趨明顯。改善之道唯有加強縣內交通接駁機能、發展宜蘭夜間景點與觀光，讓旅客留在宜蘭住宿。

宜蘭旅宿業者張清來認為，若高鐵可以延伸到宜蘭，這將是宜蘭脫胎換骨最好的機會。雪山隧道通車後，宜蘭產生許多像是周末假日塞車等問題，若高鐵打通以後相關問題就可解決，也可吸引北部都會的民眾到宜蘭居住、就業，提升觀光商機。