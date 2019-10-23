謠傳拆廟不實！余政憲：國土計畫法、宗教團體都未制定

2019-10-23 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動時，特別澄清指出，目前「國土計畫法」、「宗教團體法」都還在聽取各界意階段，尚在內政部研擬當中，都尚未制定，外傳國土計畫法通過後，會有要來拆廟的危機，這都是不實的謠言，請全國各地的宗教界人士不要輕信。

「2019年全國開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動」昨天起到今天，在基隆港西四號碼頭盛大舉行，共有來自全國91間宮廟近1千1百位參與信眾，今年輪由基隆廟口夙負盛名的奠濟宮負責籌辦，主辦單位安排精采的民俗表演及廟口小吃品嘗、聯誼座談會、席開百桌餐會等。今天上午余政憲、基隆市長林右昌都到場。

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余政憲說，今天代表總統蔡英文參加，祝大家國泰民安，總統盡全力守護台灣的民主自由、主權，為人民謀求最大的福利，要做到讓人民有感。但最近外界有誤傳，指內政部已制定「國土計畫法」，外面有很多聲音，他今天特別利用這個機會向大家報告，目前國土計畫法還在聽取各界意見，尚未制定，「國土計畫法尚未制定」。

余政憲表示，就像前一陣子一樣，也是謠傳「宗教團體法」要對寺廟如何如何，基本上，小英總統已很清楚宣示，宗教團體法未獲社會共識前，不會大力推動，所以目前宗教團體法還在內政部研擬當中，國土計畫法也是一樣，內政部也在研擬當中。內政部都在辦公聽會，聽取大家的意見。

余政憲說，政府要建立一個輔導合法的機制，絕不會發生外傳的國土計畫法通過後，會有要來拆廟的危機，這都是謠言，他要再次澄清，國土計畫法還在研擬中。

他還說明，國土計畫法字面上的意義，「國」國土計畫是繼續參考各界的聲音，做好妥善的規畫；「土」是土地上的建物不會逕行來拆除；「計」是指有內政部計畫性的協助寺廟的合法化；「畫」是指內政部協助地方政府畫定使用分區；「法」是訂定輔導機制，兼顧國土保育及民間信仰。