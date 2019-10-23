親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

脫歐倒數！英國會通過《強生版協議》但封殺「加速立法」

謠傳拆廟不實！余政憲：國土計畫法、宗教團體都未制定

2019-10-23 14:12聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動時，特別澄清指出，目前「國土計畫法」、「宗教團體法」都還在聽取各界意階段，尚在內政部研擬當中，都尚未制定，外傳國土計畫法通過後，會有要來拆廟的危機，這都是不實的謠言，請全國各地的宗教界人士不要輕信。

「2019年全國開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動」昨天起到今天，在基隆港西四號碼頭盛大舉行，共有來自全國91間宮廟近1千1百位參與信眾，今年輪由基隆廟口夙負盛名的奠濟宮負責籌辦，主辦單位安排精采的民俗表演及廟口小吃品嘗、聯誼座談會、席開百桌餐會等。今天上午余政憲、基隆市長林右昌都到場。

余政憲說，今天代表總統蔡英文參加，祝大家國泰民安，總統盡全力守護台灣的民主自由、主權，為人民謀求最大的福利，要做到讓人民有感。但最近外界有誤傳，指內政部已制定「國土計畫法」，外面有很多聲音，他今天特別利用這個機會向大家報告，目前國土計畫法還在聽取各界意見，尚未制定，「國土計畫法尚未制定」。

余政憲表示，就像前一陣子一樣，也是謠傳「宗教團體法」要對寺廟如何如何，基本上，小英總統已很清楚宣示，宗教團體法未獲社會共識前，不會大力推動，所以目前宗教團體法還在內政部研擬當中，國土計畫法也是一樣，內政部也在研擬當中。內政部都在辦公聽會，聽取大家的意見。

余政憲說，政府要建立一個輔導合法的機制，絕不會發生外傳的國土計畫法通過後，會有要來拆廟的危機，這都是謠言，他要再次澄清，國土計畫法還在研擬中。

他還說明，國土計畫法字面上的意義，「國」國土計畫是繼續參考各界的聲音，做好妥善的規畫；「土」是土地上的建物不會逕行來拆除；「計」是指有內政部計畫性的協助寺廟的合法化；「畫」是指內政部協助地方政府畫定使用分區；「法」是訂定輔導機制，兼顧國土保育及民間信仰。

林右昌肯定各宮廟對於推動開漳聖王文化的付出努力，並歡迎大家來到基隆參與這項民俗盛事，他並表示，會場所在地的西456號碼頭，在年底就要進行招商作業，準備興建超過30層樓的會展旅運智慧大樓，基隆港今年有560航次的郵輪進出，歡迎大家來基隆走走看看，一同見證基隆這幾年來的進步與發展。

民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀...
民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動，市長林右昌也到場。記者游明煌／攝影
分享
民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀...
民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動，市長林右昌也到場。記者游明煌／攝影
分享
民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀...
民主進步黨宗教委員會總召集人余政憲，今天代表總統蔡英文參加台灣開漳聖王宗教民俗觀光文化祭活動，市長林右昌也到場。記者游明煌／攝影
分享

基隆港內政部宗教團體法
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

普悠瑪滿周年144待改事項模糊 台鐵允兩周內提時程

2019-10-23 12:20

LINE攜手TaxiGo 加入行動叫車戰局

2019-10-23 12:12

2020台北101跨年煙火升級了！300秒大秀閃亮夜空

2019-10-23 13:30

哪雙鞋適合健走？專家說這個動作測就知道

2019-10-23 14:04

萬分之一在我家／新生兒篩檢揪罕病 翻轉小姊弟命運

2019-10-23 13:00

高鐵延宜蘭初步評估可行 宜縣府：樂觀其成

2019-10-23 14:15

影／監測石虎相機遭竊 農業處：這是有針對性的

2019-10-23 14:13

東北風影響 各地早晚稍涼、中南部地區日夜溫差大

2019-10-23 14:02

台灣選手游東運與許育辰 贏得2019世界麵包大賽亞軍

2019-10-23 13:46

高鐵延伸宜蘭經水庫集水區 北市府反對

2019-10-23 13:42

腳腫難以行走 20公分巨大卵巢囊腫竟藏婦人肚

2019-10-23 13:03

U值媒／如何撐過「喪到家」低潮期？

2019-10-23 12:48

進口雞肉標示屠宰日期 立法院要求進行專案報告

2019-10-23 12:32

季節轉換心情鬱卒 提防冬季憂鬱症找上門

2019-10-23 12:08

身體不說謊！姻親聚餐壓力憂鬱能改變腸道菌相

2019-10-23 12:07

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人？

2019-10-23 12:06

月入60K一天生活費只有200...他曝妻超殘酷管錢法網全傻眼

2019-10-23 12:00

嫌人家醜？那你知道怎樣才算「醜」嗎？

2019-10-23 11:53

高鐵延宜蘭 鐵道局：若環評通過估9至10年完工

2019-10-23 11:50

「戶戶送」無照卻外送 公總開出首張50萬罰單

2019-10-23 11:48

參加健行抽iPhone 11 秋天到斗南探訪牛之鄉

2019-10-23 11:46

6個台灣荔枝品種 今天在澳洲試種

2019-10-23 11:32

在台未滿半年外配懷孕無健保 國健署盼內政部基金補助

2019-10-23 11:28

流感疫苗延遲 首批近百萬到貨 下月15日開打

2019-10-23 11:25

立委提質疑北宜直鐵升級高鐵 林佳龍逐一回應

2019-10-23 11:14

數百隻頭蝨在頭皮亂竄影片 網友：崩潰快瘋了

2019-10-23 10:58

高鐵東延宜蘭估花九到十年 蕭美琴表示支持

2019-10-23 10:45

液體OK繃別亂用 塗在血淋淋傷口讓他痛到快往生

2019-10-23 10:34

故宮等博物館一次展行嗎 鄭麗君這樣說

2019-10-23 10:14

北宜直鐵vs.高鐵延宜蘭 鐵道局傾向這個

2019-10-23 10:11

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00

高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢

2019-10-23 09:45

文化部部長鄭麗君：預算擬再增1％ 共增5.8％

2019-10-23 09:34

北宜高鐵成真？行政院：待收到交通部專業評估後再議

2019-10-23 09:31

高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥

2019-10-23 09:28

普悠瑪滿周年僅兩罹難家屬和解 林佳龍：尊重訴訟權利

2019-10-23 09:19

高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時

2019-10-23 09:13

嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢

2019-10-23 09:00

高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點

2019-10-23 08:58
看更多

熱門文章

高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億

2019-10-23 08:23

我國爆屈公病群聚感染！5旬婦緬甸宗教活動中鏢 痛到走不動

2019-10-22 16:19

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

機車汰舊換新 四行程最多補助5千元

2019-10-23 00:30

高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點

2019-10-23 08:58

首家多元化計程車結盟Uber 交通部點頭

2019-10-22 19:14

獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎

2019-10-22 14:52

在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 09:43

高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢

2019-10-23 09:45

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10

余苑綺直腸癌復發 醫：恐因懷孕未接受定期追蹤

2019-10-22 14:48

數百隻頭蝨在頭皮亂竄影片 網友：崩潰快瘋了

2019-10-23 10:58

嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢

2019-10-23 09:00

心動職缺路程10公里他「心涼」 網傻眼：根本小兒科

2019-10-23 10:45

超旺！大樂透頭獎連兩期開出 今晚1億元獎落南投

2019-10-22 22:07

吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本

2019-10-23 07:09

每日星座運勢／處女懂得與異性溝通　獲得投資機會

2019-10-23 00:00

人工水晶體他花7萬5 為何他僅付4萬2？

2019-10-23 00:37

再添一魂！ 140縣道出現今年第7件石虎路殺

2019-10-23 09:24

人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51

液體OK繃別亂用 塗在血淋淋傷口讓他痛到快往生

2019-10-23 10:34

每個女人都做得到！ 謹記10招氣質女神養成術

2019-10-22 17:09

高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時

2019-10-23 09:13

【童言童語】布衣／離婚後能記得彼此

2019-10-23 06:00

旅客合照忘給謝禮 紅毛猩猩「比中指」雙眼怒瞪

2019-10-23 09:59

差額特材收費亂象 健保擬分級訂上限

2019-10-22 14:34

筋肉夫妻故事：完美婚姻想像 才是對關係真正的傷害

2019-10-22 15:10

高鐵東延宜蘭估花九到十年 蕭美琴表示支持

2019-10-23 10:45

糖尿病患失戀棄守血糖 30歲男子洗腎

2019-10-22 15:53

侯佩岑、關穎長腿上陣秀LONGCHAMP新包款 辣媽無極限

2019-10-22 18:47

今年首例 高雄1歲男童腸病毒71型併發重症死亡

2019-10-22 14:50

羊毛重41公斤 世界紀錄保持羊過世

2019-10-22 15:18

12強外套「大王」搶先穿！台灣最速男、閃電狼挺中華

2019-10-22 17:27

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合 出差的城市(上)

2019-10-23 06:00

高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥

2019-10-23 09:28

人生勝利組初嚐挫敗 罕兒爸媽：愛讓我們獲得重生

2019-10-22 15:13

直擊／全家「科技店」大公開 5大亮點正式亮相

2019-10-22 15:43

用LINE也能叫車！LINE Taxi正式上線 TaxiGo成首家車隊

2019-10-23 11:13

到碗粿店吃碗IG超紅蛋蛋飯！雲林斗六銅板美食金黃誘人

2019-10-23 11:50

送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑

2019-10-22 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top