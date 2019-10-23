哪雙鞋適合健走？專家說這個動作測就知道

2019-10-23 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



工欲善其事，必先利其器，健走運動最重要的工具就是足部和鞋子。專家提醒，一定要了解自己的足型、穿著恰當的鞋子，寧願多帶一雙鞋，也別把腳走壞了。

醫師指出，工欲善其事，必先利其器，健走運動最重要的工具就是足部和鞋子。圖／本報資料照片 分享 facebook

聯新運動醫學中心主任林頌凱表示，如果是沒有特殊足部問題的人，基本上只要穿包覆性佳、避震性好的運動鞋，走起來不會引起疼痛或舒服就可以了。如果要把握上下班時間健走，林頌凱提醒，不要穿太硬、限制腳踝的鞋子，例如皮鞋、靴子、工作鞋、雨鞋；也不要穿支撐度不好或造型特殊特鞋子，例如功夫鞋、高跟鞋、淑女鞋、尖頭鞋。

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那足部有問題的人，需要特別注意什麼呢？動晰物理治療所物理治療師鄭融說，踩地或不踩地，足弓高度差6毫米到1公分是功能性扁平足，亞洲人盛行率達30％，是因為後天常在太硬的平面上走路，足部為了承擔體重，漸漸代償而變平。

很多人以為功能性扁平足，只要把足弓墊高就好了，其實不然。鄭融表示，當功能性扁平足承重，足弓掉下去的時候，腳板會同時往前、往左右延展，如果只是墊高足弓，鞋子左右支撐度不好，足弓還是會外擴而塌下去，這時候底下還被足弓墊頂住，反而更不舒服、更容易腳痛。

鄭融比喻說，翻麻將的時候要排列整齊不散開，必須從左右兩邊撐住，中間是不用特別頂著的，足弓的骨骼也是一樣，當側面和足底都支撐好，骨骼排在理想位置，自然有好弓型。建議功能性扁平足的人一定要找護跟夠硬、左右支撐度夠的鞋子。

要測試鞋子的支撐性，鄭融建議可用虎口夾住鞋子後三分之一，用握手的力量夾一下。如果一夾就凹下去，那就是支撐力不足。要特別提醒的是，很多淑女平底鞋強調柔軟舒適，前後沒有高低差，鞋底泡綿太軟，護跟被一壓就扁，吸震性不好，試穿時或許很舒服，但不適合健走，走久腳容易受傷。