親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

棒球／劉致榮將與紅襪簽約旅美 不影響參與12強

脫歐倒數！英國會通過《強生版協議》但封殺「加速立法」

高鐵延伸宜蘭經水庫集水區 北市府反對

2019-10-23 13:42聯合報 記者翁浩然／即時報導

交通部傾向將高鐵延伸至宜蘭來取代北宜直鐵，初步路線規畫將經過翡翠水庫集水區，先前因北宜直鐵路線通集水區恐影響水質等疑慮已表態反對的北市府，今天中午再次強調，北宜高鐵路線應避開翡翠水庫集水區。

交通部傾向將高鐵延伸至宜蘭來取代北宜直鐵，初步路線規畫將經過翡翠水庫集水區，引起...
交通部傾向將高鐵延伸至宜蘭來取代北宜直鐵，初步路線規畫將經過翡翠水庫集水區，引起北市府反對。圖／聯合報系資料照片
分享

台北翡翠水庫管理局表示，為避免重蹈國道五號工程造成翡翠水庫每日20萬人用水量的永久損失、長達19年的水質黑暗期以及增加2.4倍水庫淤積量之危機，北宜高鐵路線應避開翡翠水庫集水區。

翡管局說，目前中央推動板新供水改善二期工程將於今年底完工，屆時翡翠水庫支援新北市板新地區每日最大水量將由目前72萬噸增加至100.5萬噸，供水人口將由500萬人增加至600萬人，超過台灣地區四分之一人口；若路線行經集水區，受影響人口將增加。

翡管局也指出，面對未來氣候變遷、豐枯加劇之極端氣候，短延時強降雨之降雨型態將更趨於常態，尤其新店溪上游南勢溪於104年受到蘇迪勒颱風重創的經驗，更顯示翡翠水庫水源保護極為重要；北宜高鐵政策應顧及大台北600萬人飲用水安全，避免翡翠水庫集水區遭受破壞，盼中央規畫時能避開翡翠水庫集水區。

翡翠水庫高鐵
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

普悠瑪滿周年144待改事項模糊 台鐵允兩周內提時程

2019-10-23 12:20

LINE攜手TaxiGo 加入行動叫車戰局

2019-10-23 12:12

2020台北101跨年煙火升級了！300秒大秀閃亮夜空

2019-10-23 13:30

哪雙鞋適合健走？專家說這個動作測就知道

2019-10-23 14:04

萬分之一在我家／新生兒篩檢揪罕病 翻轉小姊弟命運

2019-10-23 13:00

高鐵延宜蘭初步評估可行 宜縣府：樂觀其成

2019-10-23 14:15

影／監測石虎相機遭竊 農業處：這是有針對性的

2019-10-23 14:13

東北風影響 各地早晚稍涼、中南部地區日夜溫差大

2019-10-23 14:02

台灣選手游東運與許育辰 贏得2019世界麵包大賽亞軍

2019-10-23 13:46

腳腫難以行走 20公分巨大卵巢囊腫竟藏婦人肚

2019-10-23 13:03

U值媒／如何撐過「喪到家」低潮期？

2019-10-23 12:48

進口雞肉標示屠宰日期 立法院要求進行專案報告

2019-10-23 12:32

季節轉換心情鬱卒 提防冬季憂鬱症找上門

2019-10-23 12:08

身體不說謊！姻親聚餐壓力憂鬱能改變腸道菌相

2019-10-23 12:07

貧窮人的臺北：如果可以選擇，誰不想當體面的好人？

2019-10-23 12:06

月入60K一天生活費只有200...他曝妻超殘酷管錢法網全傻眼

2019-10-23 12:00

嫌人家醜？那你知道怎樣才算「醜」嗎？

2019-10-23 11:53

高鐵延宜蘭 鐵道局：若環評通過估9至10年完工

2019-10-23 11:50

「戶戶送」無照卻外送 公總開出首張50萬罰單

2019-10-23 11:48

參加健行抽iPhone 11 秋天到斗南探訪牛之鄉

2019-10-23 11:46

6個台灣荔枝品種 今天在澳洲試種

2019-10-23 11:32

在台未滿半年外配懷孕無健保 國健署盼內政部基金補助

2019-10-23 11:28

流感疫苗延遲 首批近百萬到貨 下月15日開打

2019-10-23 11:25

立委提質疑北宜直鐵升級高鐵 林佳龍逐一回應

2019-10-23 11:14

數百隻頭蝨在頭皮亂竄影片 網友：崩潰快瘋了

2019-10-23 10:58

高鐵東延宜蘭估花九到十年 蕭美琴表示支持

2019-10-23 10:45

液體OK繃別亂用 塗在血淋淋傷口讓他痛到快往生

2019-10-23 10:34

故宮等博物館一次展行嗎 鄭麗君這樣說

2019-10-23 10:14

北宜直鐵vs.高鐵延宜蘭 鐵道局傾向這個

2019-10-23 10:11

南迴醫院催生之路 同學開名車住豪宅他過勞中風

2019-10-23 10:00

高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢

2019-10-23 09:45

文化部部長鄭麗君：預算擬再增1％ 共增5.8％

2019-10-23 09:34

北宜高鐵成真？行政院：待收到交通部專業評估後再議

2019-10-23 09:31

高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥

2019-10-23 09:28

普悠瑪滿周年僅兩罹難家屬和解 林佳龍：尊重訴訟權利

2019-10-23 09:19

高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時

2019-10-23 09:13

嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢

2019-10-23 09:00

高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點

2019-10-23 08:58

高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億

2019-10-23 08:23
看更多

熱門文章

高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億

2019-10-23 08:23

我國爆屈公病群聚感染！5旬婦緬甸宗教活動中鏢 痛到走不動

2019-10-22 16:19

久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了

2019-10-22 22:00

機車汰舊換新 四行程最多補助5千元

2019-10-23 00:30

高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點

2019-10-23 08:58

首家多元化計程車結盟Uber 交通部點頭

2019-10-22 19:14

獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎

2019-10-22 14:52

高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢

2019-10-23 09:45

在好市多買米漢堡打開就發霉 網友嘆「災情有夠慘」

2019-10-23 09:43

愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？

2019-10-22 17:10

余苑綺直腸癌復發 醫：恐因懷孕未接受定期追蹤

2019-10-22 14:48

數百隻頭蝨在頭皮亂竄影片 網友：崩潰快瘋了

2019-10-23 10:58

嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢

2019-10-23 09:00

心動職缺路程10公里他「心涼」 網傻眼：根本小兒科

2019-10-23 10:45

超旺！大樂透頭獎連兩期開出 今晚1億元獎落南投

2019-10-22 22:07

吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本

2019-10-23 07:09

每日星座運勢／處女懂得與異性溝通　獲得投資機會

2019-10-23 00:00

人工水晶體他花7萬5 為何他僅付4萬2？

2019-10-23 00:37

人潮排排排！麥當勞美樂蒂置物籃開賣 網嘆：可惜缺一款

2019-10-23 12:51

再添一魂！ 140縣道出現今年第7件石虎路殺

2019-10-23 09:24

液體OK繃別亂用 塗在血淋淋傷口讓他痛到快往生

2019-10-23 10:34

每個女人都做得到！ 謹記10招氣質女神養成術

2019-10-22 17:09

高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時

2019-10-23 09:13

【童言童語】布衣／離婚後能記得彼此

2019-10-23 06:00

旅客合照忘給謝禮 紅毛猩猩「比中指」雙眼怒瞪

2019-10-23 09:59

差額特材收費亂象 健保擬分級訂上限

2019-10-22 14:34

筋肉夫妻故事：完美婚姻想像 才是對關係真正的傷害

2019-10-22 15:10

高鐵東延宜蘭估花九到十年 蕭美琴表示支持

2019-10-23 10:45

糖尿病患失戀棄守血糖 30歲男子洗腎

2019-10-22 15:53

侯佩岑、關穎長腿上陣秀LONGCHAMP新包款 辣媽無極限

2019-10-22 18:47

今年首例 高雄1歲男童腸病毒71型併發重症死亡

2019-10-22 14:50

羊毛重41公斤 世界紀錄保持羊過世

2019-10-22 15:18

12強外套「大王」搶先穿！台灣最速男、閃電狼挺中華

2019-10-22 17:27

【大叔的中年小事】程耀毅／全世界最不適合 出差的城市(上)

2019-10-23 06:00

高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥

2019-10-23 09:28

人生勝利組初嚐挫敗 罕兒爸媽：愛讓我們獲得重生

2019-10-22 15:13

用LINE也能叫車！LINE Taxi正式上線 TaxiGo成首家車隊

2019-10-23 11:13

直擊／全家「科技店」大公開 5大亮點正式亮相

2019-10-22 15:43

到碗粿店吃碗IG超紅蛋蛋飯！雲林斗六銅板美食金黃誘人

2019-10-23 11:50

送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑

2019-10-22 23:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top