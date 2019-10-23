高鐵延伸宜蘭經水庫集水區 北市府反對
2019-10-23 13:42
聯合報 記者翁浩然
／即時報導
交通部傾向將高鐵延伸至宜蘭來取代北宜直鐵，初步路線規畫將經過翡翠水庫集水區，先前因北宜直鐵路線通集水區恐影響水質等疑慮已表態反對的北市府，今天中午再次強調，北宜高鐵路線應避開翡翠水庫集水區。
台北翡翠水庫管理局表示，為避免重蹈國道五號工程造成翡翠水庫每日20萬人用水量的永久損失、長達19年的水質黑暗期以及增加2.4倍水庫淤積量之危機，北宜高鐵路線應避開翡翠水庫集水區。
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翡管局說，目前中央推動板新供水改善二期工程將於今年底完工，屆時翡翠水庫支援新北市板新地區每日最大水量將由目前72萬噸增加至100.5萬噸，供水人口將由500萬人增加至600萬人，超過台灣地區四分之一人口；若路線行經集水區，受影響人口將增加。
翡管局也指出，面對未來氣候變遷、豐枯加劇之極端氣候，短延時強降雨之降雨型態將更趨於常態，尤其新店溪上游南勢溪於104年受到蘇迪勒颱風重創的經驗，更顯示翡翠水庫水源保護極為重要；北宜高鐵政策應顧及大台北600萬人飲用水安全，避免翡翠水庫集水區遭受破壞，盼中央規畫時能避開翡翠水庫集水區。
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