腳腫難以行走 20公分巨大卵巢囊腫竟藏婦人肚
一名70多歲的婦人，下肢腫脹，一隻腳更腫到另一隻腳的兩倍大，痛到無法走路前來就診後，經電腦斷層掃描發現，是20公分的巨大卵巢囊腫，壓迫周邊淋巴和血管，必須進行手術治療，礙於婦人曾有剖腹產經驗，擔心出現沾黏情形，選擇機器手臂輔助腹腔鏡手術，微創傷口小，術後三天即下床，現已恢復健康狀態，取出卵巢囊腫甚至重達7公斤。
收治案例的振興醫院婦產部主治李偉浩醫師指出，這名婦人的卵巢囊腫是黏液性囊腫，這類囊腫最怕手術中破裂，一旦破裂，內部液體可能蔓延全身，恐併發腹膜炎，所以手術原則是不能弄破囊腫，當囊腫愈大，手術風險愈高，透過靈活的機器手臂輔助，清楚的術中視野可幫助醫師避免囊腫破裂。
「一般卵巢囊腫症狀不明顯，不太會有疼痛感」李偉浩說，若超過十公分的巨大囊腫，可能壓迫周圍器官，出現腹脹、劇烈疼痛、嚴重恐致死，以他個人開刀經驗，每年一百多台手術中，有五位病患是巨大卵巢囊腫。
李偉浩表示，卵巢囊腫是卵巢腫瘤的一種，多數內部是液體，其中又分為功能性卵巢囊腫和病理性卵巢囊腫，功能性囊腫與荷爾蒙分泌、月經週期失調有關，隨月經週期來來去去，有些人不需特別治療；病理性囊腫包括巧克力囊腫、畸胎瘤等，通常和卵巢病變有關，需採藥物或手術治療。
手術分傳統開腹手術和微創的腹腔鏡手術，及機器手臂輔助下的腹腔鏡手術，李偉浩指出，少數卵巢囊腫為惡性，若腫瘤又轉移至其他器官，建議用開腹手術；但多數囊腫為良性，由醫師評估是否需要開刀。
不過，卵巢是女人重要的生殖器官，背負孕育下一代的關鍵任務，因此女生一聽到卵巢長腫瘤，難免嚇得不知所措，更擔心手術會不會影響生育功能，李偉浩說，卵巢組織怕熱，傳統手術可能傷及正常組織，若透過機器手臂輔助，控制熱度技術較佳，降低傷害正常組織的風險。
他也觀察，很多未婚女性在意傷口大小，影響美觀，微創手術的傷口多為小洞，降低外觀影響。至於術後恢復時間，傳統開腹手術因肚子肌肉被拉扯，比微創手術多一個月恢復期。他指出，七至八成病人使用腹腔鏡手術即可，若有腹膜炎、做過腹腔手術及巨大卵巢囊腫者，建議採機器手臂輔助下的腹腔鏡手術，安全性較高，但目前需自費。
想避免卵巢囊腫復發，李偉浩建議女性，培養規律生活作息，避免攝取過多富含荷爾蒙的食物例如油炸類、高糖類和皮下脂肪多的食物，降低刺激卵巢病變風險。至於病理性卵巢囊腫多與遺傳基因有關，加上症狀不明顯，建議女性安排健康檢查，在做完子宮頸抹片檢查後，加做婦科超音波檢查，及早發現和治療。
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