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北宜直鐵與高鐵同納評估 鐵道局優先挺高鐵

2019-10-23 14:12聯合晚報 記者曹悅華／台北報導

高鐵延伸宜蘭和北宜直鐵兩方案究竟哪個較可行，據了解，鐵道局向交通部長林佳龍表示，建議優先推動「高鐵延伸宜蘭」，並辨理其可行性研究。

根據鐵道局評估，鐵道局針對六大面向進行北宜直鐵、高鐵優劣分析，交通運輸效益，高鐵延伸宜蘭速度較快、時間較省、轉移國5交通量較大，也有機會移轉台北宜蘭間台鐵座位需求，有利台鐵花東城際列車長程座位供給。

用地需求及拆遷部分，南港端，高鐵延伸預定路線原已規畫至汐止基地，初評無拆遷問題。北宜直鐵南港車站延伸要拓建兩股道雙向營運，在誠正國中附近拆遷困難（18棟民宅）必須克服。宜蘭端，高鐵宜蘭段新增用地需求較大，若和台鐵宜蘭站共構，初步無拆遷問題。

外界關心環評議題，鐵道局表示，兩案優選路線方案均通過翡翠水庫集水區，但高鐵路線行經集水區範圍，較直鐵短。但北宜直鐵完成後，無助紓解台鐵樹林及七堵調車場間容量不足問題，但台北宜蘭間新舊線同時營運，營運將更為復雜。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭是獨立系統，可提供台鐵、高鐵共四軌化的軌道系統，健全東部鐵路網，滿足東部旅運需求及提供多元化快慢旅運服務，且營運相對單純。但高鐵延伸宜蘭建設經費較高，也涉及現有高鐵興建營運合約增修。

鐵道局副局長楊正君說，這些都是初步評估，程序上還要跟交通部報告，經費、行車時間和可行性都在檢核中。

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高鐵鐵道台鐵北宜直鐵林佳龍環評
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