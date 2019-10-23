移民署訪傑出新住民：台灣重要資產

2019-10-23 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／台北報導



為關懷新住民在台生活情形， 內政部移民署上午偕同陸委會及海基會人員展開行動服務列車，訪視桃園市傑出新住民，受訪的對象包含大陸傑出新住民「紫莉幸孕莊園」總經理黃騏曼及大陸當代油畫家梁全威，希望藉此機會將他們努力奮鬥故事分享更多人，也為社會提供正向力量。

移民署上午展開行動服務列車，由北區事務大隊大隊長唐敏耀（中）前往桃園訪視傑出的大陸新住民黃騏曼女士（右二）等人。 圖／移民署提供 分享 facebook

移民署首站拜訪大陸傑出新住民黃騏曼，來自大陸江西的黃騏曼女士，從月薪萬餘元月子餐業務員做起到成為年薪百萬的超級業務。「視孕如親」正是黃騏曼的工作寫照，於100年創辦全台第一家「紫莉月子經紀公司｣，代理多家月子餐，提供多樣式選擇；今年9月從月子經紀人晉升為全方位孕護管家，並成立全台唯一「孕」的體驗館「紫莉幸孕莊園」，集結中西醫、營養、護理、廚藝與經營管理之一流人才，打造「一站式孕養服務專業平台」。莊園開幕時，移民署桃園市服務站協助邀請媒體行銷，並納入桃園市服務站製作之桃園新住 民美食地圖商家，在該站網站及臉書粉絲團宣傳。

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其次是「梁全威畫室」，梁全威出生於大陸貴州，是位「大陸當代油畫家」，98年定居台灣，以新住民的身分對社會做深刻的記錄，全心投入油畫創作。

同樣在移民署的協助下，申請移民署新住民築夢計畫，主題為「臺灣多元文化特色藝術工作室壁畫」，將個人工作室的四面房屋外牆，彩繪成一幅幅美麗的壁畫，打造成油畫彩繪屋，將西方的油畫與東方的藝術底蘊相結合，成為桃園市大園區打卡熱門景點。

移民署表示，新住民、新力量是台灣重要資產，透過訪視，看見了新住民在台灣這片土地上打拚，顯示新住民是國家不可或缺的新力量。