進口雞肉標示屠宰日期 立法院要求進行專案報告

2019-10-23 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



進口雞肉消費量增加，過去10年增加了三倍，但進口雞肉在台灣銷售卻標示不明，立法院推動進口雞肉清楚標示「屠宰日期」一事，降低食安風險，立委要求農委會與衛福部食藥署針對白肉雞「標示屠宰日期」法制化，一個月內向立法院經濟委員會提出專案報告。

針對進口雞肉標示案件，食藥署你在12月試辦，鼓勵賣場業者自主標示半年，但並沒有強制性，引起國內白肉雞業者反彈。立法院經濟委員會今天審查農委會預算，立委蘇治芬提案要求試辦白肉雞標示屠宰日期法制化，農委會和食藥署必須提出專案報告，此提案主決議通過。

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提案中也提到，國產白肉雞肉2000年就已經強制標示屠宰日期，要求進口雞肉也必須與國產白肉雞肉同步標示，同時，再向立法院經濟委員會報告前，農委會畜牧處和衛福部食藥署必須先下鄉，聽取國內白肉雞產業的意見。