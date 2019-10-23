普悠瑪滿周年144待改事項模糊 台鐵允兩周內提時程
2019-10-23 12:20
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
普悠瑪翻覆剛滿一年，台鐵局表示，事故後總體檢144改善事項，126項擬妥行動計畫並有具體目標及成果，其中25項已提報解除列管。不過立委就質疑，一年時間只有兩成能更解除列管太少，希望可以提出具體時程表。對此，台鐵允諾兩周內對外公布。
普悠瑪翻覆事故造成18死288人輕重傷，在事故後台鐵總體檢144改善事項，分為行車事故分析與管理、安全管理體系升級、軌道系統安全、車輛及系統機電、維修制度、運轉系統及組織效能七項。目前共計126項擬妥行動計畫並有具體目標及成果，達成率87.5%，25項已提報解除列管。
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其中，優先改善事項33項，已完成16項，台鐵局說，其餘17項處理上較為費時，不過皆已擬妥行動計畫，除TCMS傳輸下載方式研議中，及訓練所2023年建置完成外，餘15項預計明年前可完成，比率達94%。另有18項因為屬中長期規畫，無法立即展現成果，已設定期程並研提規畫。
立委黃國昌今天在立法院交通委員會上表示，希望台鐵可以提出具體時程表，告訴大眾何時可以改善完缺失，台鐵必須真正落實跟檢討。
對此，台鐵局長張政源說，兩周內會提出。
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