季節轉換心情鬱卒 提防冬季憂鬱症找上門

2019-10-23 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ／南投即時報導



天氣漸漸轉涼，每到季節的轉換總覺得心情都好不起來，甚至沒食慾、對生活提不起勁，南投醫院身心科醫師表示這可能罹患了季節性情緒疾病，周邊若有憂鬱症或躁鬱症的親友，在季節轉換時容易會有波動，建議可規律運動、定期返診，親友的陪伴也能幫助患者度過季節轉換影響。

南投醫院精神科主任陳致遠說，季節性情緒疾患(Season affective disorder,簡稱SAD)，又稱冬季憂鬱症(Winter Depression)，患者至少連續兩年出現季節性的情緒障礙，主要症狀會有憂鬱、無力、無價值感、難以專注、食慾改變、睡眠障礙等重度憂鬱症狀。

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陳致遠表示，造成此病的可能病理機轉，包括血清素的缺乏、生理時鐘失調、褪黑激素、多巴胺、Y神經胺等有關。陳致遠主任說，人造光可藉刺激血清素生成而改善，可是這說法仍有爭議。故治療典型的SAD，可以光照療法加抗憂鬱劑治療，至於非典型的夏季SAD，可減少日照，增加清涼感等環境治療，並加以藥物治療。