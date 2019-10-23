身體不說謊！姻親聚餐壓力憂鬱能改變腸道菌相

2019-10-23 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱宜君 ／台北即時報導



年節常有家族聚餐，但節慶的歡樂氣息，能沖淡義務性聚會的心理壓力嗎？你的腸道菌有最誠實的答案。最新研究證實，耶誕假期與配偶父母相聚，腸道益生菌豐富度會下降，出現類似憂鬱症患者的菌相變化。醫師提醒，腸道菌相不好會惡化大腦對壓力的感受，促使負面情緒滾雪球般累積，甚至演變為憂鬱症，反之，透過飲食維持好的腸道菌相，也有助於提升抗壓性。

今年7月發表的這篇荷蘭研究在2016年耶誕節假期進行五天，針對24位20到40歲男女，紀錄他們這次假期是與配偶父母或自己的父母相聚，並搜集他們每天早上的新鮮便便，分析腸道菌相的變化。結果發現，相較於自家聚餐組，姻親聚餐組的腸道菌豐富度顯著較低；自家聚餐組的瘤胃球菌屬有兩支菌減少，一支菌是增加，但姻親組這三支菌全都是減少的。

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研究者指出，過去有研究發現姻親帶來壓力，與婆家同住的女性有三倍風險罹患冠心病。這次研究進一步發現姻親聚餐和瘤胃球菌豐富度顯著下降有關，則呼應過去研究在面臨慢性壓力的動物、重度憂鬱患者身上，也有明顯較低的瘤胃球菌豐富度。有學者提議或許應進一步研究LGBT族群逢年過節回家時，腸道菌相受到的衝擊，或比較女性回夫家或娘家時，腸道菌相在哪種情境比較糟。

精神科醫師張立人表示，這篇研究雖未透過評估量表或唾液皮質醇去實際測量壓力，仍是值得重視的「腸腦軸線」好例子。張立人指出，壓力會改變腸道菌的生態，過去就有研究發現，和開學時相比，大學生期末的糞便，乳酸桿菌數量明顯下降，而且與壓力荷爾蒙增加有關。腸道菌生態也會回過頭來，惡化大腦對壓力的感受，讓人產生失控的負向思考，最後演變為憂鬱症。有研究將人類重度憂鬱症患者的糞便中的菌相，整組移植到老鼠體內，結果老鼠也得到憂鬱症。

張立人表示，這些研究證實情緒並不只是大腦主觀的感覺，而是既客觀又具體的存在，也揭示了透過調控腸道菌來改善憂鬱情緒、強化認知功能，會是有效的策略。目前已知的壞菌有梭胞桿菌、困難梭胞桿菌，致病性大腸桿菌、沙門氏菌、彎曲桿菌等。好菌則有龍根菌、乳酸桿菌、脆弱擬桿菌、植物乳桿菌等。

要讓腸道好菌當家，張立人建議，要重視膳食纖維攝取，因為膳食纖維分解產生的丁酸等短鏈脂肪酸，就是好菌最愛的食物，也要多吃升糖指數低的複合性碳水化合物，注意勿偏食精緻澱粉、含糖飲料這些會壯大壞菌的食物。張立人提醒，心情不好的時候可以喝點無糖優酪乳，如果吃甜食喝含糖飲，只能帶來短暫幸福感，很快就會發現藉「糖」澆愁、愁更愁。