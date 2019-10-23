「戶戶送」無照卻外送 公總開出首張50萬罰單
2019-10-23 11:48
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
近期食物外送員事故頻傳，Foodpanda、UberEats、Lalamove接連發生死亡車禍。公路總局台北市區監理所稍早證實，昨天對於外送業者無照卻違法外送，開出第一張50萬元罰單，對象為Deliveroo（戶戶送）。
台北市區監理所表示，在實際調查後發現，戶戶送沒立案卻進行外送服務，經蒐證，實際運作行為有被掌握到，根據公路法規定，對該業者開罰50萬元，這也是公路總局開出的首張50萬元罰單，是截至目前最高的金額，在這之前已經陸續開出五、六張左右罰單。
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據了解，台北市區監理所是在本周一透過「釣魚」，實際向戶戶送訂購外送餐點，當場逮獲戶戶送有違法事實，遂而開單。
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