6個台灣荔枝品種 今天在澳洲試種
2019-10-23 11:32
聯合報 記者彭宣雅
／即時報導
台灣荔枝的生產季節約為每年5月到8月，位於南半球的澳洲，季節與台灣相反，可於11月至2月產出荔枝。為增加台灣荔枝品種能見度、延長供應期，我國今與澳洲政府合作，建立反季節生產基地，經營台灣荔枝品牌，藉由南北半球市場互補，佈局我國果樹產業國際化，以品種輸出為利基，開拓國際商機。
農委會與澳洲農業部及昆士蘭州農漁業廳合作，共同推動台灣荔枝於南半球反季節生產計畫，雙方於105年簽署合作備忘錄，歷經3年餘努力，6個由農試所研發的荔枝新品種，於澳洲完成隔離檢疫程序，今在澳洲進入定植試種。
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農委會表示，透過澳洲昆士蘭州貿易暨投資辦事處促成，台灣荔枝試種儀式今在澳洲昆士蘭利文斯通郡舉行，由農委會副主委陳駿季與澳洲昆士蘭州農漁業廳官員共同主持，當地市長與台澳雙方農業投資業者及農漁廳官員等人到場見證觀禮。
陳駿季表示，台灣荔枝經農試所長期努力，選育出多項具國際競爭力的新品種，特色包括易剝殼、產期提早、耐貯運，特色鮮明且具市場競爭優勢。此次赴澳洲試種，除培養澳洲市場對台灣品種荔枝的喜好，藉由南北半球異地種植，延長全年生產供應期。
為保護台灣農業智財權，這次試種的荔枝品種，農委會已向澳洲智慧財產局申請品種權保護，目前已取得臨時性保護，待手續完成後，台灣荔枝品種將透過嚴謹的品種保護程序，授權當地業者進行生產及行銷，開拓農業南向新興市場。
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