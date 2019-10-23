在台未滿半年外配懷孕無健保 國健署盼內政部基金補助
2019-10-23 11:28
聯合報 記者羅真
／台北即時報導
全民健康保險法規範，領有居留證且在台居住滿半年才可納保，但若新住民女性來台未滿半年便有孕，此時醫療與健康權恐受影響。有鑑於此，衛福部國健署提案至內政部，盼新住民發展基金能針對這群女性在孕期需要醫療之時給予補助。
衛福部國健署婦幼組簡任技正陳麗娟表示，領有居留證的新住民女性懷孕同樣享有國健署提供的十次產檢補助，不過在疾病醫療方面，全民健康保險法第九條規範，在台灣地區領有居留證明文件，並在台居留滿六個月才能成為健保參加對象，因此她們若在台居住未滿半年，懷孕生產相關的醫療費用就沒有健保給付。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
針對健保法設計，衛福部社保司司長商東福表示，最初會設計六個月的等待期是考量衡平性，不希望有人僅僅為醫療需求而取得居留證、一取得就享有健保給付，因此恐難針對新住民群修改這條法令，不過仍可再研議。
為保障這群新住民女性的醫療與健康權，國健署盼透過新住民發展基金補助。行政院2005年起設置外籍配偶照顧輔導基金，2015年更名為新住民發展基金，以附屬單位基金的方式設立於內政部，基金規模維持10億元。
陳麗娟表示，國健署提案內政部，請內政部研議修訂新住民發展基金補助項目與基準，針對懷孕生產相關疾病如妊娠糖尿病、妊娠高血壓等給予醫療費用補助，目前待內政部研議中。
留言