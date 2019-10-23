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流感疫苗延遲 首批近百萬到貨 下月15日開打

2019-10-23 11:25聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

以往都在10月施打的流感疫苗，今年將延後約一個半月、至11月中開打。衛福部疾病管制署署長周志浩表示，今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株延遲，導致全球疫苗生產、供貨時程延遲，台灣所訂608萬劑四價公費流感疫苗將延遲一個多月，並配合供貨時程陸續到貨，並調整從11月15日起採三時段分批開打，首批預估近百萬公費疫苗到貨，民眾不需緊張。

立委邱泰源今偕同疾管制署、台北市醫師公會、新北市醫師公會與台大醫院小兒部主任黃立民等人，共同舉辦「醫同防疫：阻斷病毒傳播，加強流感預防」記者會。

邱泰源表示，近年疫苗雖延遲，但全民只要落實如肥皂勤洗手、咳嗽噴嚏遮口鼻、人多場合戴口罩、生病在家休息等，都是可預防流感的基本功。全台共有4000多家合約醫療院所，提供公費流感抗病毒藥劑，民眾只要經醫師判定符合公費標準，不需快篩，既可依規定使用。

周志浩說，公費流感疫苗去年為三價，今年為四價，共採買608萬劑，提供給一般民眾接種的有598萬劑，雖預算增加但保護力更好。而在參考專家建議後，四價公費流感疫苗接種以高傳播及高風險族群優先，第一波11月15日是高中職以下學生、醫事人員率先開打；12月8日起則針對65歲以上長者、學齡前幼兒開打；109年1月1日起，則開放其他接種對象施打。

黃立民表示，天氣轉冷、流感已陸續進入高峰期，民眾還是要注意呼吸道防護，有需要就戴口罩、勤洗手；另外，流感跟肺炎鏈球菌有相關性，民眾在目前空窗期，也可考慮先打肺炎鏈球菌疫苗，來降低流感併發肺炎等重症風險。

疾病管制署署長周志浩（右二）表示，今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株延遲，...
疾病管制署署長周志浩（右二）表示，今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株延遲，導致全球疫苗生產、供貨時程延遲，台灣所訂608萬株公費四價疫苗將延遲到貨，並調整從11月15日起採三時段分批開打。記者簡浩正／攝影
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立委邱泰源（右二）表示，近年疫苗雖延遲，但全民只要落實如肥皂勤洗手、咳嗽噴嚏遮口...
立委邱泰源（右二）表示，近年疫苗雖延遲，但全民只要落實如肥皂勤洗手、咳嗽噴嚏遮口鼻、人多場合戴口罩、生病在家休息等，都是可預防流感的基本功。記者簡浩正／攝影
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流感疫苗肺炎
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