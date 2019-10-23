流感疫苗延遲 首批近百萬到貨 下月15日開打

2019-10-23 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ／台北即時報導



以往都在10月施打的流感疫苗，今年將延後約一個半月、至11月中開打。衛福部疾病管制署署長周志浩表示，今年因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株延遲，導致全球疫苗生產、供貨時程延遲，台灣所訂608萬劑四價公費流感疫苗將延遲一個多月，並配合供貨時程陸續到貨，並調整從11月15日起採三時段分批開打，首批預估近百萬公費疫苗到貨，民眾不需緊張。

立委邱泰源今偕同疾管制署、台北市醫師公會、新北市醫師公會與台大醫院小兒部主任黃立民等人，共同舉辦「醫同防疫：阻斷病毒傳播，加強流感預防」記者會。

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邱泰源表示，近年疫苗雖延遲，但全民只要落實如肥皂勤洗手、咳嗽噴嚏遮口鼻、人多場合戴口罩、生病在家休息等，都是可預防流感的基本功。全台共有4000多家合約醫療院所，提供公費流感抗病毒藥劑，民眾只要經醫師判定符合公費標準，不需快篩，既可依規定使用。

周志浩說，公費流感疫苗去年為三價，今年為四價，共採買608萬劑，提供給一般民眾接種的有598萬劑，雖預算增加但保護力更好。而在參考專家建議後，四價公費流感疫苗接種以高傳播及高風險族群優先，第一波11月15日是高中職以下學生、醫事人員率先開打；12月8日起則針對65歲以上長者、學齡前幼兒開打；109年1月1日起，則開放其他接種對象施打。