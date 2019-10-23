立委提質疑北宜直鐵升級高鐵 林佳龍逐一回應

立法院交通委員會上午審查鐵道局、台鐵局等預算，對於立委關心北宜直鐵升級高鐵有譜，林佳龍也給出回應。

對於立委陳歐珀詢問，北宜直鐵升級高鐵有譜，現在五個方案，高鐵延伸宜蘭成為優選方案，但要三選一做綜合規畫，對此期程是否有具體規畫？林佳龍說，北宜直鐵已經完成可行性評估並在做綜合規畫，他請鐵道局這路廊本來也有做快鐵選擇，現在成為高鐵，效益包含速度快、阻力小、交通改善程度也比較大，綜合各方面，他在半年前請鐵道局，一定要列入選項，盡快完成初步評估。

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林佳龍說，現在媒體報導的是初步規畫，具備一定可行性，現在較困難的在環評，但有迴避翡翠水庫集水區核心區，走較偏北的路廊，若環評順利、審查程序就會加速，至於工程技術、拆遷阻力小等，都會進行綜合評估。

陳歐珀說，行政院在2003年通過東部鐵路提速計畫，但2006年環評沒過、2016年重新尋求替代方案，綜合計畫也已完成，建議交通部直接進入綜合規畫，不用再可行性評估，不然至少又要花三年？

林佳龍說，方向上能併入原來的北宜直鐵路廊選擇，只是把它提速到更高，過去高鐵還沒完工時，大家不知道有此可能選項，現在既有原來路廊、現在透過高鐵串連，應該是社會支持、各方可行性較高的選擇。

陳歐珀提出高鐵、台鐵、快鐵，三鐵「共站」到宜蘭，他說，過東部交通建設不如西部，重北輕南、重西輕東，也造成發展不均衡，既然要做就要趕快，宜蘭三鐵車站大平台共構計畫應盡快啟動，涉及都市計畫發展，希望重大建設方案能有專案小組推動，直接啟動綜合規畫、不用經過可行性評估，宜蘭三鐵共構大案也要有專案小組推動，讓宜蘭成為東西不交通樞紐。

林佳龍說，對於高鐵延伸宜蘭行政程序上並不需要另外做可行性評估，可併入原來可行性評估選擇，現在已經進展到綜合規畫，因為他有特別關心，所以很確定。他說，「三鐵共站」在宜蘭，效益除了軌道運輸能解決公路運輸、塞車問題之外，台鐵北宜線或未來宜花東快鐵在此連結，四通八達對未來台灣西部、東部，串聯成一日生活圈，等於是打通任度二脈關鍵一步。

林佳龍說，這不僅能解決花蓮一票難求，未來走國5的人減少了，可減輕雪隧的人，複合式交通運輸網來看，搭高鐵到宜蘭市，可以再搭乘其他交通工具到花東、北台灣旅遊。

另外對於宜蘭縣鐵路高架送到交通部，陳歐珀說，審查委員辦理現勘已決定下周二要辦理，希望能趕快在年底前完成，「已經拖了十年，審了五次、退了五次，拜託一定要成案」。

對此，林佳龍表示，最近都採取預審制，不然有時上上下下又退來退去，他承諾先做宜蘭到羅東的核心區，場站開發方面都市計畫調整搭配未來三鐵共站，往北到頭城、往南到羅東就是中心點，從都市發展、國土規畫，讓交通不完全只是運輸，而是國土發展策略。