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獨家回應／小禎確認簽字離婚 坦言不說是為了女兒

陳同佳如何來台投案？ 刑事局提這兩個方式可行

流感預防接種外 自主健康管理更重要

2019-10-23 11:10攝影中心 記者黃義書／台北即時報導

立委邱泰源、衛福部疾病管制署長周志浩、新北市醫師公會理事長周慶明、台北巿醫院公會理事長洪德仁，上午在立法院舉行「阻斷病毒傳播，加強流感預防」記者會，提醒民眾除了接種流感疫苗預防外，應強化自主健康管理與保護。

立委邱泰源(右二)、衛福部疾病管制署長周志浩(右一)、新北市醫師公會理事長周慶明...
立委邱泰源(右二)、衛福部疾病管制署長周志浩(右一)、新北市醫師公會理事長周慶明(左二)、台北巿醫院公會理事長洪德仁，上午在立法院舉行「阻斷病毒傳播，加強流感預防」記者會。記者黃義書／攝影
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流感疫苗流感
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