數百隻頭蝨在頭皮亂竄影片 網友：崩潰快瘋了

2019-10-23 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ／台北即時報導



臉書粉絲頁「靠北醫師」今分享網友的一則貼文，一位患者將前額頭髮往上撥，影片中，頭髮上全都是會動的小蟲，貼文解釋這是「百萬頭蝨」，台北及林口長庚皮膚科主治醫師黃毓惠說，頭蝨是常見的感染疾病，從蟲卵孵化成蟲，大約7到10天，常見傳染途徑為共用梳子、枕頭，但頭蝨是會動的，所以也可能是無預警爬到頭上產卵。

頭蝨是常見的感染疾病，從蟲卵孵化成蟲，大約7到10天，常見傳染途徑為共用梳子、枕頭，但頭蝨是會動的，所以也可能是無預警爬到頭上產卵。圖／擷取自靠北醫師臉書粉絲頁 分享 facebook

黃毓惠表示，罹患頭蝨的民眾，非常多，並以學生族群最常見，學生之間會常互抓頭髮，共用梳子，且每天長時間生活在一起，相對容易罹患頭蝨，有些民眾認為，避免頭蝨只要勤洗頭就可以，她說，頭髮必須每天洗，但洗頭並不是罹患頭蝨後的自我解決方法，仍然需要使用抗頭蝨的藥物，才能將頭蝨一次殺盡。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃毓惠表示，一般罹患頭蝨的患者，只要塗抹一次抗頭蝨的藥物，即可將頭蝨一次趕盡殺絕，當頭皮出現「非常癢」、「頭皮屑」且梳頭時會掉下活體蟲子，就得意識到可能罹患頭蝨，應立即用藥，否則可能會傳染給其他人。