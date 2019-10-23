高鐵東延宜蘭估花九到十年 蕭美琴表示支持

高鐵延伸宜蘭有譜，今天初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元。對此，立委蕭美琴表示支持，不過希望能加速行政流程及品質要求最高的前提進行。

蕭美琴今天上午在立法院交通委員會質詢時詢問高鐵延伸宜蘭時程，交通部長林佳龍表示，由於目前已經進入綜合規畫，北宜高鐵路廊也有初步選擇，環評也比原來要走的北宜直鐵更容易通過，行政程序總要加速，但各界意見也要聆聽並修改，經費上如果原來北宜直鐵和頭城這段終點，事實上只有多100億，因為往宜蘭市區延伸，無論在宜蘭全縣南北都是中心點，往花東也比較快。

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另外，林佳龍說，宜蘭路廊也在推動三鐵共站，台鐵、高鐵、花東快鐵，整體規畫有國土規畫基礎，比較不是單獨個別路線選擇，行政程序上如果從工程技術可行，施工來說這段就不是很複雜。

蕭美琴問，對於環評通過，工程大概需要多久？鐵道局長胡湘麟說，如果環評通過再加上行政程序核定辦理設計及後續施工，通常計畫需要九年到十年施工期間。