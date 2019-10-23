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北宜直鐵vs.高鐵延宜蘭 鐵道局傾向這個

2019-10-23 10:11聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

鐵道局針對高鐵延伸宜蘭初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元。據了解，鐵道局向交通部長林佳龍表示，建議優先朝「高鐵延伸宜蘭」方案持續推動，並辨理其可行性研究。

台灣高鐵。本報資料照片
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據取得資料顯示，經費方面，北宜新線約668.34億元；高鐵延伸宜蘭約955億元(含頭城-宜蘭段185億元)。

尖峰小時及運能，北宜新線每小時提供九班車、7200人次（含舊線）；高鐵延伸每小時12到15班車，14400到18000人次。

從南港到宜蘭市運行時間，資料顯示北宜新線27分，高鐵延伸宜蘭13分。

資料顯示，鐵道局針對六大面向進行優劣分析，交通運輸效益，高鐵延伸宜蘭速度較快，時間較省，轉移國5交通量較大，亦有機會移轉台北宜蘭間的台鐵座位需求，有利於台鐵花東城際列車長程座位之供給。

用地需求及拆遷部分，在南港端，高鐵延伸預定路線原已規畫至汐止基地，於大坑溪前引道原即施作完成，初評無拆遷問題。北宜新線於南港車站延伸拓建兩股道雙向營運，於誠正國中附近拆遷困難（18棟民宅）必須克服。宜蘭端的話，高鐵宜蘭段新增用地需求較大，倘於宜蘭站共構，初步檢討尚無拆遷問題。

至於外界關心環評議題，鐵道局表示兩案優選路線方案均通過翡翠水庫集水區，惟高鐵路線行經集水區範圍較直鐵方案短。

對台鐵營運影響，鐵道局北宜新線完成後，台鐵仍需同時提供西部縱貫線、花東線及基隆聯外服務，無助於紓解樹林及七堵兩處調車場間容量不足問題，同時將再增加臺北宜蘭間新舊線同時營運，營運將更為復雜。

鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭案則提供獨立系統於北宜間之廊帶，可提供臺鐵及高鐵共四軌化之軌道系統，健全東部鐵路網，滿足東部旅運需求及提供多元化之快慢旅運服務，且營運將相對單純。

興建費用上面，鐵道局評估高鐵延伸宜蘭案建設經費較高。

另外對高鐵營運合約，鐵道局則說高鐵延伸宜蘭案營運涉及現有高鐵興建營運合約之增修。

因此，鐵道局表示，在國土整體計畫與區域均衡發展的政策架構下，建構高快速環島鐵路網確有其必要性，不管是「北宜新線」與「高鐵延伸宜蘭」均具「容量擴充」及「縮時提速」之優勢，不過高鐵速度較快、時間較省、轉移國5交通量較大，且可提供北宜間廊帶。

同時，台鐵及高鐵共四軌化之軌道系統，鐵道局表示可健全東部鐵路網，滿足東部旅運需求及提供多元化之快慢旅運服務，在用地取得面向亦無「北宜新線」南港端用地拆遷問題。因此建議優先朝高鐵延伸宜蘭方案持續推動，並辨理高鐵延伸宜蘭可行性研究。

不過，鐵道局副局長楊正君說，這份評估資料是初步的評估，程序上還要再跟交通部報告，至於經費、行車時間和可行性都仍在檢核中。

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