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高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢

2019-10-23 09:45聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

高鐵延伸宜蘭初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元。交通部說，彙整北宜高鐵有八個優勢。

高鐵延伸宜蘭的初步規畫出爐。本報資料照片
高鐵延伸宜蘭的初步規畫出爐。本報資料照片
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交通部說：

一、落實全國高、快速鐵路網，高鐵和快鐵串連，讓一日生活圈不再只有西部能享有，促進區域均衡發展，完善整體國土規畫。

二、高鐵延伸及東部鐵路雙軌化等提速計畫，提高旅行速度，六小時內可完成環島軌道旅行，縮短旅行時間，活絡整個旅遊市場的能動性。

三、提高北宜花東運能，北宜之間運量的需求，包括雪隧的壅塞、台鐵東部列車的一票難求，都可望獲得紓解，亦可提升台鐵營運彈性和安全。

四、北宜高鐵路線較北宜直鐵往北調整，遠離翡翠水庫，對環境影響可望減低。

五、高鐵南港站已預留延伸路線，較北宜直鐵方案的路線，較能避免大量拆遷。

六、啟動汐止高鐵運維場建設，提升高鐵維修調度能量。

七、有宜蘭民宿業者擔心不過夜？事實上反而讓大台北地區更多旅客、甚至是居民，願意住到環境更好的宜蘭。

八、方案仍須經法定的審查程序，對環境、特別的翡翠水庫集水區的影響，亦須考慮環境評估、目前工程技術，以及財務可行性及經濟效益，做完整的評估。

高鐵翡翠水庫北宜直鐵
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