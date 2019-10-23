高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢
2019-10-23 09:45
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
高鐵延伸宜蘭初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元。交通部說，彙整北宜高鐵有八個優勢。
交通部說：
一、落實全國高、快速鐵路網，高鐵和快鐵串連，讓一日生活圈不再只有西部能享有，促進區域均衡發展，完善整體國土規畫。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
二、高鐵延伸及東部鐵路雙軌化等提速計畫，提高旅行速度，六小時內可完成環島軌道旅行，縮短旅行時間，活絡整個旅遊市場的能動性。
三、提高北宜花東運能，北宜之間運量的需求，包括雪隧的壅塞、台鐵東部列車的一票難求，都可望獲得紓解，亦可提升台鐵營運彈性和安全。
四、北宜高鐵路線較北宜直鐵往北調整，遠離翡翠水庫，對環境影響可望減低。
五、高鐵南港站已預留延伸路線，較北宜直鐵方案的路線，較能避免大量拆遷。
六、啟動汐止高鐵運維場建設，提升高鐵維修調度能量。
七、有宜蘭民宿業者擔心不過夜？事實上反而讓大台北地區更多旅客、甚至是居民，願意住到環境更好的宜蘭。
八、方案仍須經法定的審查程序，對環境、特別的翡翠水庫集水區的影響，亦須考慮環境評估、目前工程技術，以及財務可行性及經濟效益，做完整的評估。
留言