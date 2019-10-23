文化部部長鄭麗君：預算擬再增1％ 共增5.8％

相關新聞
高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億2019-10-23 08:23
普悠瑪滿周年僅兩罹難家屬和解 林佳龍：尊重訴訟權利2019-10-23 09:19
高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點2019-10-23 08:58
今年首例 一歲童腸病毒3天不治2019-10-23 00:11
我國爆屈公病群聚感染！5旬婦緬甸宗教活動中鏢 痛到走不動2019-10-22 16:19
高鐵可望延伸宜蘭 交通部說有八大優勢2019-10-23 09:45
北宜高鐵成真？行政院：待收到交通部專業評估後再議2019-10-23 09:31
高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥2019-10-23 09:28
高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時2019-10-23 09:13
嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢2019-10-23 09:00
北部東部降雨機率大 中南部留意空氣品質2019-10-23 07:37
人工水晶體他花7萬5 為何他僅付4萬2？2019-10-23 00:37
機車汰舊換新 四行程最多補助5千元2019-10-23 00:30
健康你我他／回家陪父母 最實惠禮物2019-10-23 00:11
公務員演話劇 小學扎根健保理念2019-10-23 00:11
醫奉獎／林炫沛 點燃罕病醫療生機2019-10-23 00:11
葉匡時：高雄本土登革熱警報解除2019-10-22 23:33
高醫攜手瑞寶生醫 設南部細胞治療中心2019-10-22 23:31
台東「護心計畫」 救回20條命2019-10-22 23:22
台灣首屆樂齡合唱節登場 500位銀髮族唱出第二人生2019-10-22 23:20
超旺！大樂透頭獎連兩期開出 今晚1億元獎落南投2019-10-22 22:07
今夜最新！「大樂透」獎號結果出爐2019-10-22 21:19
好萌！獅子背包丟洗衣機竟被「燙髮」 網笑歪：變成花媽了2019-10-22 20:00
「紅樓夢」解禁是因為甄嬛？ 國光「乾隆與和珅」解謎2019-10-22 19:47
首家多元化計程車結盟Uber 交通部點頭2019-10-22 19:14
台灣自行車登山王周五登場 42國730選手挑戰2019-10-22 17:12
要不要參加檢定？ 等待對家長及老師都是一種考驗2019-10-22 16:11
彈性鬆綁！職場新托育模式 勞動部補助300萬2019-10-22 15:59
糖尿病患失戀棄守血糖 30歲男子洗腎2019-10-22 15:53
忘了作曲者嘔心瀝血的創作過程？ 別讓出版社與作曲家消逝2019-10-22 15:11
隔三年首見腸病毒71型死亡病例 一歲男童發病三天不治2019-10-22 15:06
余苑綺直腸癌復發 醫：恐因懷孕未接受定期追蹤2019-10-22 14:48
走訪山中古都 讓村上春樹難忘的寮國龍坡邦2019-10-22 14:38
今年首例 高雄一歲男童腸病毒併重症死亡2019-10-22 14:36
影／零售業減塑評比 環團：9大通路沒一家及格2019-10-22 14:36
差額特材收費亂象 健保擬分級訂上限2019-10-22 14:34
影／與美合作拓展健康長壽 500萬美元徵創新研究2019-10-22 14:27
集集彩繪列車有固定班次 日管處公布11月周三時刻表2019-10-22 14:26
癌患福音 高醫攜手瑞寶生醫打造南部細胞治療中心2019-10-22 14:25
熱門文章
今年腸病毒死亡首例 高雄1歲男童發病三天離世2019-10-22 13:25
我國爆屈公病群聚感染！5旬婦緬甸宗教活動中鏢 痛到走不動2019-10-22 16:19
高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億2019-10-23 08:23
首家多元化計程車結盟Uber 交通部點頭2019-10-22 19:14
久等了！ SUBWAY買一送一、漢堡王華堡雙套餐回來了2019-10-22 22:00
機車汰舊換新 四行程最多補助5千元2019-10-23 00:30
獨／出手救東區 SOGO周年慶商圈合作消費滿百抽百萬獎2019-10-22 14:52
全台最大TSUTAYA BOOKSTORE！ 12月進駐南港CITYLINK2019-10-22 12:50
余苑綺直腸癌復發 醫：恐因懷孕未接受定期追蹤2019-10-22 14:48
越好吃的越容易餓？營養師建議改變進食順序2019-10-22 11:35
超旺！大樂透頭獎連兩期開出 今晚1億元獎落南投2019-10-22 22:07
影／威力彩基隆首開頭獎6.6億獨得 暖暖好所在狗狂吠2019-10-22 10:52
愛上不該愛的人！這些星座容易陷入禁忌之戀？2019-10-22 17:10
吳德榮：強颱博羅依路徑呈現大迴轉特徵 不會侵襲日本2019-10-23 07:09
每日星座運勢／處女懂得與異性溝通 獲得投資機會2019-10-23 00:00
人工水晶體他花7萬5 為何他僅付4萬2？2019-10-23 00:37
想要8888、9999車牌嗎 監理站提醒先準備這幾件事2019-10-22 11:50
差額特材收費亂象 健保擬分級訂上限2019-10-22 14:34
一拖再拖！郵差的夏季制服 恐怕冬天才能領到2019-10-22 10:47
筋肉夫妻故事：完美婚姻想像 才是對關係真正的傷害2019-10-22 15:10
羊毛重41公斤 世界紀錄保持羊過世2019-10-22 15:18
今年首例 高雄1歲男童腸病毒71型併發重症死亡2019-10-22 14:50
12強外套「大王」搶先穿！台灣最速男、閃電狼挺中華2019-10-22 17:27
糖尿病患失戀棄守血糖 30歲男子洗腎2019-10-22 15:53
全台第一！工研院自駕車南寮漁港上路 無須交通管制2019-10-22 11:15
高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點2019-10-23 08:58
48歲驚覺骨鬆 她能走梯就不搭電梯運動贏回骨本2019-10-22 11:48
直擊／全家「科技店」大公開 5大亮點正式亮相2019-10-22 15:43
東南亞美食天堂！ 馬來西亞旅遊必吃經典四大菜系2019-10-22 17:34
70公斤醫師娘中醫調理 8個月瘦回少女身形2019-10-22 09:50
人生勝利組初嚐挫敗 罕兒爸媽：愛讓我們獲得重生2019-10-22 15:13
送1公斤淡菜、龍蝦！蟹舞「萬聖節套餐」連醬汁都暗黑2019-10-22 23:55
每個女人都做得到！ 謹記10招氣質女神養成術2019-10-22 17:09
維生素B2可改善偏頭痛？ 醫：只有少數患者有效2019-10-22 14:07
彈性鬆綁！職場新托育模式 勞動部補助300萬2019-10-22 15:59
鼻餵管不舒適又影響患者自信 「胃造口」已可取代2019-10-22 13:46
【童言童語】布衣／離婚後能記得彼此2019-10-23 06:00
「美食外送還有爆發式成長期」 基隆組工會保權益2019-10-22 15:55
「紅樓夢」解禁是因為甄嬛？ 國光「乾隆與和珅」解謎2019-10-22 19:47
嗶一下月賺5千！最殺回饋案 讓夜市抵用券變細漢2019-10-23 09:00
留言