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文化部部長鄭麗君：預算擬再增1％ 共增5.8％

2019-10-23 09:34聯合報 記者何定照／即時報導

文化預算又擬增加！立法院教育及文化委員會會議今邀文化部及所屬單位預算報告，文化部部長鄭麗君表示，109年度歲出預算編列199億4903萬4000元，較108年度預算增加2億433萬4000元，成長1%。

鄭麗君說，若另加計109年度前瞻基礎建設計畫83億9332萬1000元，總計283億餘元，與108年度同基礎比較，成長5.8%。

鄭麗君也說，國家表演藝術中心及文策院預算都逐年增加。

立法院教育及文化委員會會議今邀文化部及所屬單位預算報告。記者何定照／攝影
立法院教育及文化委員會會議今邀文化部及所屬單位預算報告。記者何定照／攝影
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鄭麗君文化部
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