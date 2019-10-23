高鐵延宜蘭初步評估可行 鐵道學會認為不妥

2019-10-23 09:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



高鐵延伸宜蘭初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元，交通部認為具有可行性。不過專家卻認為有不妥之處。

對於交通部指出高鐵延到宜蘭具可行性，專家認為交通部不顧整體發展思維，在資源珍貴的今日非常不妥。本報資料照片 分享 facebook

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，在目前台北至宜蘭區間鐵、公路雙塞的情況下，新軌道系統延伸至宜蘭的壓力會日趨明顯，然而，這代表交通部的壓力更大，也代表台灣整體國土策略勢必得要重整。

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學會說，在運輸系統的整合上，如果是採取高鐵延伸方案，不論是宜蘭站或是屏東站，在高鐵與台鐵轉乘的動線設計上，都可朝向「水平轉乘」設計思維，讓旅客不用轉換樓層、在同一平面以不同閘門與穿堂空間即能轉乘，便利旅客轉乘動線，降低私有運具的使用壓力。

學會表示，在國土布置上，若是宜蘭延伸案以高鐵為延伸，將使得宜蘭正式完整地納入北台都會區之通勤圈範圍，顯見的後果即是導致宜蘭的當地都市化加速，房價上漲，同時因為宜蘭當地工業化速度不及西部縣市，高鐵延伸後可能對於同類型的縣市（苗栗/雲林/嘉義/屏東）導致競爭，也是政府在國土規畫時必須面對的全新問題。

學會說，交通部不顧整體發展思維，隨著選舉發散而零星地拋出無國土規畫思維的交通建設，耗資幾百億甚至上千億的預算資源，在資源珍貴的今日非常不妥。交通部應重新回到國土計畫的思維，依據民眾產業與生活的需求配置交通建設，才能成就台灣下一個百年大業。