普悠瑪滿周年僅兩罹難家屬和解 林佳龍：尊重訴訟權利
2019-10-23 09:19
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
普悠瑪事故剛滿一年，交通部將罹難者賠償金提高到1570萬元，不過台鐵局表示，目前僅和兩名罹難者的家屬達成和解。對此，交通部長林佳龍說，尊重家屬訴訟權利。
台鐵局先前表示，目前已有兩名罹難者的家屬達成和解，慰問金每人10萬也均已領畢，其餘未和解的16人中，已有13人領取530萬元補償金，總共賠償金額為6890萬元。
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除罹難者賠償金外，受傷賠償方面，台鐵局說，根據受傷旅客的建議及不同類型的受傷程度，建立了統包式、計分式及列舉式等三種方式，當事人自行選擇較有利的賠償方式。
台鐵局說，目前重傷者計16人其中已切結九人，未切結七人中有兩人已表示希望切結，已支付金額3159萬3557元。非重傷共272人，切結168人，希望切結有61人，已支付金額3528萬8636元。
對此，林佳龍今天上午在立法院交通委員會前接受媒體聯訪時表示，普悠瑪事故對罹難者家屬影響不是金錢可以解決，而是要展現很大誠意，這是歷史以來最高賠償金作為和解基礎，大部分家屬大方向上可以支持肯定，還有比較屬於細部問題會繼續討論，會盡快簽和解書，也尊重家屬訴訟權利。
林佳龍說，提供和解選擇對家屬來講同樣關懷跟支持，仍會清楚調查真相追究責任並進行改革，這些權力都是提供家屬更多選擇，希望台鐵記取教訓。
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