高鐵延宜蘭初步規畫出爐 林佳龍：以後環島只要六小時
2019-10-23 09:13
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
高鐵北延宜蘭初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元。
林佳龍今天在立法院交通委員會前表示，交通部為了打造環島全台一日生活圈，希望打造環島鐵路網，目前規畫東西串聯方面，北宜快鐵規畫納入高鐵一並進行評估。初步規畫，北宜高鐵有可行性，還要詳細審查，工程技術、對環境衝擊還有財務經濟效應等。
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林佳龍說，台灣是鐵道國家，如果要打造一日生活圈，透過綠色交通鐵道串聯，兼具生活很多功能，像是交通跟觀光，還有整個文化產業發展，在北宜高鐵跟快鐵會一並納入評估，初步分析顯示，連結北宜高鐵可以解決台北到一花東一票難求，同時紓解雪隧塞車，這對打造環島鐵路網，西部高鐵東部快鐵，任督二脈很重要一環，往北延伸北宜高鐵或高鐵，往南接屏東南迴鐵路電氣化，包含花東鐵路雙軌化，只要六小時，不管從台灣何地，順逆時鐘都可以回原點，對國土規畫跟區域發展是最關鍵一步，打通南北任督二脈。
林佳龍說，希望有整體性，先前高鐵南延南延可以拉長，東部快鐵也在研議中，讓台灣成為高快鐵一日生活圈，對交通、觀光發展都有效益。而北宜高鐵相對其他方案，除了各種快速、分流效益之外，在工程技術，包含拆遷、環境衝擊都有一定可行性，會併入原本規畫的北宜快鐵，增加這選項，初步規畫將完成，循序完成審查。
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