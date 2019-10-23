高鐵延伸到宜蘭只要13分鐘 交通部說有三優點
2019-10-23 08:58
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
高鐵北延宜蘭初步規畫出爐，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，比北宜直鐵快14分鐘，總經費初估約955億元。對此，交通部證實，目前有這規畫。
交通部次長黃玉霖說，北宜直鐵採取的是傳統軌的規畫方式，用窄軌，用北迴鐵路之間當初規畫有一些替代性，對提升台鐵整體運能和營運速度沒有很大幫助，就任後林佳龍交代就提高速度跟增加運能方面有前瞻性做法，請鐵道局把原來窄軌規畫跟標準軌的規畫（可以走高鐵），經過鐵道局評估規畫從窄軌變成標準軌是可行的。
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路線上，黃玉霖說，直鐵在南港這側要大量拆遷，汐止原來有個維修調度場，請汐止維修調度場同時納入規畫，路線上會再往北延，有三個好處，第一個更遠離翡翠水庫，經過水源保護區綠線變比較短，二避免原來大量拆遷，第三重新啟動汐止維修調度站，讓高鐵延長之後的調度更有彈性，維修能量大幅度提升，提出新的路線，變成汐止切到頭城到宜蘭，原本是國道五號北側，更遠離翡翠水庫，對翡翠水庫影響降到最小。
黃玉霖說，高鐵延到宜蘭，能讓高鐵維修能量增加，調度更有彈性，而且提高速度，時速300公里，南港到宜蘭行車時間13分鐘，縮短旅行時間，此外也能讓台鐵的營運彈性大幅度提升，營運更加更安全。
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