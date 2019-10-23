高鐵延伸到宜蘭有譜！ 南港到宜蘭13分鐘 總經費955億
2019-10-23 08:23
聯合報 記者曹悅華
／台北即時報導
北宜直鐵議題已討論十多年，但仍在進行評估，交通部長林佳龍近期曾指示，將高鐵延伸到宜蘭也納入評估。高鐵北延宜蘭初步規畫，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，總經費初估約955億元。
據了解，該份報告顯示，在興建經費方面，北宜直鐵南港到頭城約要668.34億元；高鐵延伸到頭城約770億元，加上頭城到宜蘭約需185億元，總共約955億元。
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至於尖峰時段運能，北宜直鐵雙向每小時約開九班車，函台鐵舊線旅運量約可乘載1萬8000旅次；高鐵則是每小時可提供12到15班列車，估計載客量1萬4400人次至1萬8000人次。
行車時間方面，若中間不停站，北宜直鐵會花27分鐘，高鐵則是13分鐘，台鐵現有的普悠瑪則是一小時左右。
對此，鐵道局副局長楊正君說，這份評估資料是初步的評估，程序上還要跟交通部報告，至於經費、行車時間都仍在檢核中。
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