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金融時報：陸擬撤換林鄭月娥 新特首考慮陳德霖和唐英年

流產施行期限減？ 性別團體：汙名懷孕女性

2019-10-23 08:07聯合報 記者何定照／台北即時報導

中央選舉委員會今天上午將就「Shofar轉化社區聯盟」理事長彭迦智所提之全國性公投提案舉行聽證會，公投主文為「你是否同意『優生保健法施行細則第15條第1項本文：人工流產應於妊娠24周內施行』修正為『人工流產應於妊娠8周內施行』」。台灣性別平等教育協會發聲明表示，將人工流產期限縮減為8周，不僅減損了對中止懷孕女性的協助，更釋放出對中止懷孕女性的汙名及貶低女性身體自主權的訊息，對於建立性別平等的社會及教育環境有極大損害，嚴正反對此公投提案。

性別平等教育協會表示，縮短人工流產期限為八周更易損害未成年懷孕少女的健康。研究顯示，未成年女性往往比成年女性更晚意識到自己懷孕，因此更晚接受人工流產。若將人工流產期限縮短為八周，將致使未成年女性更沒有機會使用合法專業的人工流產技術。

性別平等教育協會說，此公投提案及其守貞論述強化未婚懷孕的道德汙名。研究指出，汙名和歧視等因素，往往使得未成年女性更容易選擇自行人工流產、尋求非專業的醫療協助。道德汙名使未成年女性更可能放棄接受專業醫療協助及產後照護的機會，反而使得女性身體更容易受到傷害。

協會說，第三，此公投提案及其守貞論述無助減少非預期懷孕及人工流產的數量。聯合國及大量研究證據顯示，提倡守貞教育對於延遲初次性行為、降低性行為頻率及減少性伴侶數量無效。相反地，落實涵蓋性別平等各面向的的性別平等教育，被證實能有效降低非預期懷孕。歐洲實施全面性教育的國家較未完整落實性教育的國家，青少年懷孕率明顯較低；愛沙尼亞在落實全面性教育前後的研究也顯示，學校推行全面性教育有助降低非預期懷孕及人工流產的數量。

協會指出，在懷孕及人工流產議題上，男人不能置身事外。女人不可能獨自非預期懷孕。根據我國衛福部國民健康署自民國98年起的歷次調查顯示，15至17歲在學青少年「最近一次性行為有避孕」的男女比例，男性均低於女性。顯見無論於懷孕或人工流產議題上，都應將男性納入積極教育的對象，而非一昧要求女性承擔非預期懷孕的結果及汙名。

協會說，教授正確的性教育及懷孕相關知識，才能真正促進女性的身體自主權；落實涵蓋各面向的性別平等教育，改變親密關係中不對等的性別權力結構，才是降低非預期懷孕的根本之道；提供懷孕及人工流產的友善環境及專業協助，才能保障女性的健康權。

對此公投提案釋放出中止懷孕女性的汙名，協會呼籲政府應強化性別平等教育，以修補此提案對於社會及校園的性平環境所造成的傷害。

他們要求，政府應於性教育中教導正確使用保險套及有效的避孕方式；落實情感教育，改變親密關係中不對等的性別權力關係；積極教育男性在懷孕及親職中扮演的角色；建立懷孕/中止懷孕的友善校園，提供懷孕前後及中止懷孕的專業醫療資源及服務。

中央選舉委員會今天上午將就「Shofar轉化社區聯盟」理事長彭迦智所提之全國性公...
中央選舉委員會今天上午將就「Shofar轉化社區聯盟」理事長彭迦智所提之全國性公投提案舉行聽證會。圖為教育部。記者何定照／攝影
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懷孕性教育公投
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